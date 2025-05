Xe tải đang chạy bất ngờ tông sập nhà dân, bé gái 1 tuổi trong nhà tử vong

Nhà dân đổ sập sau khi bị xe tải tông vào tại xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, Phú Yên - Ảnh: M.C.

Tối 11-5, ông Lê Văn Quy - chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa - xác nhận trên địa bàn xã Sơn Hội vừa xảy ra vụ xe tải tông sập nhà người dân khiến 1 người chết.

Theo đó, vào khoảng 14h20 ngày 11-5, tại km92+500 quốc lộ 19C thuộc thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, xe tải biển số Phú Yên do ông Đào Thanh Tuấn (41 tuổi, trú xã An Xuân, huyện Tuy An) điều khiển chạy theo hướng Tây - Đông thì tông vào nhà bà Ra Lan Thị Linh (34 tuổi, trú thôn Tân Thành, xã Sơn Hội), trong nhà lúc này có bé R.L.T.H. (1 tuổi) và bé R.L.T.Đ. (13 tuổi).

Cú tông làm bé R.L.T.H chết tại trạm xá xã Sơn Hội và bé R.L.T.Đ bị thương ở chân; 1 nhà cấp 4 bị sập; xe tải bị hư hỏng nặng.

Lãnh đạo huyện Sơn Hòa đã tới thăm hỏi, động viên gia đình gặp nạn, đề nghị xã hỗ trợ lo hậu sự cho người mất; bố trí chỗ ở tạm thời và vận động sửa chữa nhà bị sập cho gia đình người bị nạn.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ