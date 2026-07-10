Xe ô tô lao xuống vực sâu, du khách bất lực đứng nhìn

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Điều bắt đầu như một điểm dừng chân ngắn để chiêm ngưỡng phong cảnh ngoạn mục của Thung lũng Gurez thuộc Jammu và Kashmir, Ấn Độ, nhanh chóng biến thành một trải nghiệm đáng sợ khi một chiếc xe đang đỗ bất ngờ lăn xuống con đường núi dốc và lao xuống vực sâu.

Sự việc đã được ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều sự chú ý.

Trong clip, một nhóm du khách đã đậu chiếc xe màu trắng của họ trên đoạn đường dốc để chụp ảnh với khung cảnh đẹp như tranh vẽ của thung lũng Gurez.

Chiếc xe ô tô lao xuống vực. Ảnh cắt từ clip/ Nikhil saini

Chỉ vài giây sau khi mọi người bước ra ngoài, chiếc xe bắt đầu lùi lại. Khi chiếc xe tăng tốc, du khách nhận thấy nguy hiểm và vội vã đuổi theo trong một nỗ lực tuyệt vọng để ngăn chặn nó.

Bất chấp những nỗ lực của họ, chiếc xe vẫn tiếp tục lăn xuống dốc trước khi lao qua vệ đường và biến mất dưới vực sâu. May mắn thay, không có ai ở trong xe khi nó rơi xuống, nhờ đó tránh được một kết cục bi thảm.

Đoạn clip được người dùng Nikhil Saini chia sẻ trên X, anh đã sử dụng sự việc này để nhắc nhở người lái xe về tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa cơ bản khi đỗ xe ở khu vực đồi núi.

"Một viên đá nhỏ phía sau lốp có thể cứu chiếc xe của bạn. Và làm ơn, hãy sử dụng một chút lý trí. Nếu một chỗ đậu xe trông có vẻ nguy hiểm, đừng đậu xe ở đó chỉ để chụp ảnh", anh viết.

Vụ việc đã gây ra cuộc thảo luận rộng rãi trên mạng, với nhiều người dùng suy đoán rằng chiếc xe có thể đã không được khóa kỹ trước khi người ngồi trong xe rời đi.

"Trông đáng sợ quá", một người dùng bình luận.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn