Xe khách chở 25 người lao xuống vực sâu 100 m, nhiều người thương vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 26-4, tại Km 04+200 tuyến đường liên bản Niên - Nà Bai, thuộc địa phận xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Xe khách hư hỏng nặng khi lao xuống vực sâu. Ảnh: CACC

Vào thời điểm trên, ông L.V.T. (SN 1985, trú tại xã Đại Thanh, TP Hà Nội) điều khiển xe ô tô khách BKS 29B-170.xx chở 25 người. Khi đến khu vực trên, do đoạn đường đèo dốc quanh co, mặt đường hẹp khoảng 2,5 m, lái xe không quen địa hình nên không làm chủ được tay lái, phương tiện đã lao xuống ta luy âm sâu khoảng 100 m.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại hiện trường, 6 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Mai Châu, tỉnh Phú Thọ. Xe ô tô khách bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La, phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an xã Vân Hồ cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương tổ chức cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời bảo vệ hiện trường, phân luồng và điều tiết giao thông.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CACC

Theo Công an tỉnh Sơn La, nguyên nhân ban đầu dẫn đến tai nạn là do tuyến đường dốc, nhiều khúc cua, mặt đường hẹp, lái xe không quen đường dẫn đến mất kiểm soát phương tiện.

Các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: CACC

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động