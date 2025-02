Xe máy trượt ngã ngay trước đầu container, cú đánh lái "thần sầu" trong gang tấc của tài xế khiến tất cả vỗ tay

Your browser does not support the video tag.

Theo những hình ảnh trong đoạn video ghi lại, vào khoảng gần 9h tối ngày 12/2, có thể thấy một người khi đang di chuyển bằng xe máy trên đường. Tuy nhiên, do trời mưa, đường khá trơn trượt lại thêm tốc độ di chuyển khá nhanh nên người này đã trượt ngã trên đường. Ngay lúc đó, một chiếc container cũng đang đồng thời lao đến.

May mắn, người tài xế container đã nhanh chóng đánh lái xe thành công và cứu người đi xe máy một mạng. Những người xung quanh cũng nhanh chóng đến xem xét tình hình người gặp nạn.

Đoạn video ngay sau khi chia sẻ đã thu hút sự chú của nhiều người bởi pha xử lý tình huống đầy kinh nghiệm của tài xế xe container.

“Mạng lớn phước lớn cả bác tài xế xe container lẫn người ngã. Làn đối diện vẫn có xe con đang di chuyển đến mà container vẫn tránh được.”

“Đường mưa thì mọi người nên đi chậm để làm chủ tốc độ, tay lái của mình. May mắn trong tình huống này người lái xe container khá chắc tay nên mới không xảy ra hậu quả đáng tiếc.”

“Pha đánh lái cứu cả người dưới đường và cả bản thân mình.”

Tuy nhiên, cũng nhiều người cho rằng, người đi xe máy một phần cũng bị giật mình và ngã ra đường là do tiếng còi lớn bất ngờ của xe container trước đó.

Hiện đoạn video vẫn đang được bàn tán xôn xao trên các nền tảng mạng xã hội.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn