Xe khách va chạm với xe tải khiến 7 người tử vong

Ít nhất 7 người đang trở về từ Maha Kumbh ở Prayagraj, Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã thiệt mạng sau khi xe chở khách của họ va chạm với một chiếc xe tải trên đường cao tốc ở quận Jabalpur, Madhya Pradesh vào hôm 11/2.

Thanh tra và cảnh sát trưởng (SP) của Jabalpur đã đến hiện trường sau vụ tai nạn. Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào ngày 10/2, một cặp đôi ở Agra đã tử vong và 4 người khác bị thương khi xe của họ va chạm với một chiếc xe tải. Theo Sĩ quan đồn Rudra Pratap Singh, chiếc xe tải đã bị tịch thu và tài xế đã bị giam giữ.

Một người đàn ông ở Rourkela, Odisha cũng đã tử vong và 6 người khác bị thương khi chiếc xe chở họ va chạm với một chiếc xe buýt ở Sonbhadra, Uttar Pradesh vào ngày 10/2, cảnh sát cho biết.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn