VIDEO: Xe máy va chạm trực diện xe khách, 2 thanh niên tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 23 giờ 56 ngày 4-4 tại Km 83+300m quốc lộ 12B, đoạn qua xóm Chông Vạch, xã Đông Lai, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Vào thời điểm trên, xe máy BKS 28E1-252.xx khi chở 2 thanh niên lưu thông theo hướng Tân Lạc đi Lạc Sơn đã va chạm với ô tô khách BKS 26F-008.xx (chuyên tuyến Sơn La - Nghệ An) do tài xế H.V.H. (SN 1983, trú thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) điều khiển, đi hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người đi trên xe máy tử vong, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng. Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là anh B.V.K. (SN 2000) và anh B.V.T. (SN 2001), cùng trú tại xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường. Lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra ma túy và nồng độ cồn đối với tài xế H.V.H.. Kết quả cho thấy không phát hiện vi phạm.

Hiện, nguyên nhân vụ tại nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

