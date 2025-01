Xe khách mất lái lật ngang trên quốc lộ 1

Hiện trường vụ tai nạn do xe khách mất lái khiến 3 người bị thương - Ảnh cắt từ clip

Tối 2-1, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Chu Văn An - phó giám đốc phụ trách Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa - cho biết trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông do xe khách mất lái tự gây ra.

Theo ông An, vào khoảng 14h30 cùng ngày, tại km1407+800, quốc lộ 1, xã Ninh An (thị xã Ninh Hòa) xảy ra vụ tai nạn giao thông do xe khách mang biển kiểm soát 68H-003.30 lưu hành hướng Bắc - Nam.

Khi đến vị trí nêu trên, xe khách bất ngờ mất lái, tự gây tai nạn, lao vào lề đường, lật ngang giữa đường.

Vụ tai nạn khiến 3 hành khách bị thương, phải đưa đi cấp cứu, giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Theo Ban An toàn giao thông Khánh Hòa, vị trí xảy ra tai nạn là đoạn đường dốc, mặt đường êm thuận, đường có 6 làn xe gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ, nằm ngoài khu đông dân cư.

Thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết có mưa rào, đoạn tuyến do Công ty cổ phần Đầu tư BOT đèo Cả Khánh Hòa quản lý, khai thác.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, giao thông qua khu vực đã thông suốt trở lại.

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ