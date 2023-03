Xe giường nằm cháy rụi trên quốc lộ

Khoảng 20h30 ngày 28/2, xe giường nằm biển số Quảng Ngãi (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên quốc lộ 1. Khi xe chạy đến tuyến tránh TP Vinh, đoạn qua huyện Hưng Nguyên, tài xế phát hiện khói, lửa bốc lên từ đuôi xe nên tấp vào lề đường, hô hoán hành khách tháo chạy ra ngoài.

Lực lượng chức năng dập lửa cho xe gặp nạn. Ảnh: C. Minh.

Tài xế và phụ xe lúc này cố gắng dập lửa song bất thành. Ít phút sau, ngọn lửa bùng lên, nghi ngút, bao trùm thân xe.

Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an Nghệ An) điều động 14 cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng tiếp cận hiện trường, xử lý đám cháy. Do xe chứa nệm và nhiều chất dễ bén nên ngọn lửa lan nhanh. Hơn 15 phút phun vòi rồng, ngọn lửa được khống chế.

Tại hiện trường, hai bên phần hông xe và các hàng ghế bị ngọn lửa thiêu rụi, còn lại một số hàng hóa trong gầm xe.

Tác giả: Hoàng Dương

Nguồn tin: zingnews.vn