SUV ngon giá hời: VinFast VF 8 là lựa chọn không thể chối từ trong tầm 1 tỷ đồng

Xe hạng D nhưng giá lăn bánh hạng C nhờ ưu đãi “hạng nặng”

Trong phân khúc SUV 5 chỗ, VinFast VF 8 được định vị ở hạng D với kích thước lớn, động cơ mạnh và trang bị cao cấp. Tuy nhiên, nhờ loạt chính sách hỗ trợ đang được áp dụng, khách hàng hiện nay có thể sở hữu VF 8 với mức chi phí dễ tiếp cận ngang ngửa nhiều mẫu SUV hạng C.

Cụ thể, chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3 mang lại ưu đãi trực tiếp 4% trên giá bán. Song song, khách hàng còn được hỗ trợ 70 triệu đồng khi đổi xe xăng sang xe điện theo chương trình “Thu xăng đổi điện”, và thêm 50 triệu đồng (quy đổi thành điểm VPoint) nếu đăng ký biển số tại Hà Nội hoặc TP.HCM. Tổng cộng, mức hỗ trợ có thể đạt tới 168 triệu đồng, chưa tính chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ - vốn giúp người mua tiết kiệm thêm hàng trăm triệu đồng chi phí lăn bánh.

“Giá lăn bánh của VF 8 nhỉnh 1 tỷ đồng, khó tin với một mẫu SUV điện với trang bị vượt trội như VF 8”, anh Đồng Văn Khánh, một khách hàng mới “lăn bánh” VF 8 cho biết. Anh Khánh cho biết, mức giá lăn bánh tham khảo với xe xăng trong phân khúc ở mức 1,3-1,6 tỷ đồng, nên theo anh, VF 8 đang là món hời với người yêu thích xe điện.