SUV ngon giá hời: VinFast VF 8 là lựa chọn không thể chối từ trong tầm 1 tỷ đồng

Xe hạng D nhưng giá lăn bánh hạng C nhờ ưu đãi “hạng nặng”
Trong phân khúc SUV 5 chỗ, VinFast VF 8 được định vị ở hạng D với kích thước lớn, động cơ mạnh và trang bị cao cấp. Tuy nhiên, nhờ loạt chính sách hỗ trợ đang được áp dụng, khách hàng hiện nay có thể sở hữu VF 8 với mức chi phí dễ tiếp cận ngang ngửa nhiều mẫu SUV hạng C.
Cụ thể, chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3 mang lại ưu đãi trực tiếp 4% trên giá bán. Song song, khách hàng còn được hỗ trợ 70 triệu đồng khi đổi xe xăng sang xe điện theo chương trình “Thu xăng đổi điện”, và thêm 50 triệu đồng (quy đổi thành điểm VPoint) nếu đăng ký biển số tại Hà Nội hoặc TP.HCM. Tổng cộng, mức hỗ trợ có thể đạt tới 168 triệu đồng, chưa tính chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ - vốn giúp người mua tiết kiệm thêm hàng trăm triệu đồng chi phí lăn bánh.
“Giá lăn bánh của VF 8 nhỉnh 1 tỷ đồng, khó tin với một mẫu SUV điện với trang bị vượt trội như VF 8”, anh Đồng Văn Khánh, một khách hàng mới “lăn bánh” VF 8 cho biết. Anh Khánh cho biết, mức giá lăn bánh tham khảo với xe xăng trong phân khúc ở mức 1,3-1,6 tỷ đồng, nên theo anh, VF 8 đang là món hời với người yêu thích xe điện.
Sức mạnh ngang xe thể thao, an toàn bậc nhất
Một trong những lý do quan trọng khiến VF 8 được đánh giá cao chính là nền tảng vận hành vượt trội. Phiên bản Plus trang bị hai động cơ điện với tổng công suất lên tới 402 mã lực, mô-men xoắn cực đại 620 Nm, cho khả năng tăng tốc tức thì và cảm giác lái mạnh mẽ. Đây là thông số thường chỉ xuất hiện trên những mẫu xe sang có giá từ 4-5 tỷ đồng.
Đi kèm sức mạnh đó là hàng loạt công nghệ tiên tiến. VF 8 được trang bị hệ thống hỗ trợ lái thông minh ADAS cấp độ 2 với hơn 20 tính năng an toàn nhiều nhất phân khúc: phanh tự động khẩn cấp trước, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù, nhận diện biển báo…
“Trải nghiệm rất an toàn, cảm giác lái vô cùng đầm chắc. Trong tầm giá 1 tỷ đồng không có bất kỳ mẫu xe xăng nào có nền tảng sức mạnh và trang bị an toàn như VF 8 cả”, YouTuber Dương Dê đánh giá.
Nhiều chuyên gia đánh giá, VF 8 trang bị “xịn từ ngoài vào trong”. Nội thất VF 8 nổi bật với màn hình trung tâm 15,6 inch, ghế da cao cấp thông gió và sưởi, hệ thống lọc không khí Combi 1.0 và dàn âm thanh 10 loa.
Mẫu D-SUV kinh tế với chi phí nuôi “rẻ như xe máy”
Ngoài lợi thế về giá trị so với tầm giá, VF 8 còn được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ chi phí vận hành thấp chưa từng có. VinFast hiện miễn phí sạc điện tại toàn bộ hệ thống V-Green trên cả nước đến hết ngày 30/06/2027. Điều này đồng nghĩa, trong gần 2 năm tiếp theo, khách hàng có thể di chuyển hàng vạn km mà không phải bỏ ra bất kỳ chi phí nào cho nhiên liệu.
Anh Bạch Thành Trung, chủ xe VF 8 cho biết, trung bình trước đây mỗi tháng anh đổ 3 bình xăng, giá khoảng 5 triệu đồng. Tuy nhiên chuyển sang xe điện, chi phí hoàn toàn miễn phí.
“Dù tính theo cách nào đi chăng nữa, chi phí sử dụng xe điện vẫn thấp hơn nhiều so với xe xăng. Chi phí sử dụng là ưu điểm lớn nhất của xe điện VinFast để thuyết phục khách hàng”, anh Trung nói.
Không chỉ dừng lại ở nhiên liệu, VF 8 còn có chi phí bảo dưỡng thấp hơn tới 40% so với xe xăng cùng phân khúc. Do cấu tạo động cơ điện đơn giản, xe không cần thay dầu động cơ, lọc gió hay bảo trì hệ thống truyền động phức tạp. Chu kỳ bảo dưỡng mỗi 12.000 km giúp người dùng yên tâm di chuyển dài ngày mà không lo chi phí phát sinh.
Bên cạnh đó, chính sách bảo hành lên tới 10 năm hoặc 200.000 km cho xe, 10 năm không giới hạn số km cho pin, cùng hệ thống 300 xưởng dịch vụ và 150.000 cổng sạc phủ khắp cả nước giúp VF 8 trở thành một lựa chọn an toàn và bền vững trong dài hạn.
Giá lăn bánh dễ tiếp cận và chi phí nuôi xe rẻ như xe máy đi kèm những tiện ích vượt trội phân khúc đã biến VinFast VF 8 trở thành mẫu SUV 5 chỗ đáng mua nhất trong phân khúc 1 tỷ đồng. Với VF 8, khách hàng không chỉ sở hữu một chiếc xe điện đầy đủ công nghệ và tiện nghi, mà còn có trong tay một phương tiện chi phí vô cùng rẻ, an toàn và thân thiện với môi trường.
Tác giả: Thiên Vũ
Nguồn tin: baophapluat.vn