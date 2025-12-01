Mất 12.000 USD tiền sửa ôtô điện do làm đổ chai nước

Theo Carscoops, việc làm đổ chai nước ra sàn ôtô đôi khi chỉ làm ẩm sàn xe, gây mùi hôi khó chịu nhưng cũng có thể dẫn đến hóa đơn sửa chữa với trị giá cao hơn một chiếc Honda Civic đời cũ.

Mike McCormick rơi vào trường hợp thứ hai. Người này đang cầm lái Hyundai Ioniq 5 trên cao tốc ở Florida (Mỹ) thì phát hiện ùn tắc phía trước và phải phanh gấp. Khi này, chai nước ở hộc đựng phía sau văng về trước, rơi xuống sàn làm nước bên trong chảy vào một số đầu nối dây điện.

Chỉ vài phút sau, Mike McCormick nhận thấy nhiều đèn cảnh báo bật sáng trên bảng táp-lô. Đèn báo rẽ cũng ngừng hoạt động không lâu sau đó và khi về đến nhà, khổ chủ đã không thể tắt máy chiếc SUV điện thương hiệu Hyundai.

Một đại lý sau khi kiểm tra đã thông báo với Mike McCormick rằng toàn bộ hệ thống dây điện dưới sàn và ghế của xe đều cần phải thay thế. Tổng chi phí sửa chữa trong sự cố này được thông báo ở mức 11.882,08 USD.

Bộ dây điện dưới sàn Hyundai Ioniq 5 bị hư hỏng hoàn toàn sau khi chủ xe làm đổ chai nước. Ảnh minh họa: Hyundai.

Hyundai nhận định hư hỏng xuất phát từ “yếu tố bên ngoài”, không phải do lỗi nhà sản xuất, đồng nghĩa Mike McCormick phải chịu toàn bộ chi phí sửa chữa.

Khi liên hệ công ty bảo hiểm, Mike McCormick bị bác bỏ yêu cầu bồi thường. Cuộc điều tra của đơn vị bảo hiểm cho thấy thiệt hại ở hệ thống dây điện xảy ra theo thời gian, không phải là hệ quả tức thì sau khi làm đổ chai nước.

Trong phóng sự do WFTV Channel 9 thực hiện, một chủ xe Hyundai Ioniq 5 khác cho biết đã phải trả hóa đơn lên đến 5 chữ số để thay thế bộ dây điện mới cho xe.

Trước đây, một chủ xe Hyundai Ioniq 5 N từng báo cáo gặp khó khăn khi cố gắng tự thay thế má phanh sau. Trong trường hợp sử dụng các giải pháp thay thế không chính hãng, chủ xe sẽ phải chi trả ít tiền hơn nhưng đối diện khả năng mất bảo hành.

Tác giả: Phúc Hậu

Nguồn tin: znews.vn