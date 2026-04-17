Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên đường ven biển Nghệ An

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 8h30 cùng ngày. Thời điểm này, chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 36H-074.xx đang di chuyển thì bị nổ lốp bất ngờ bốc cháy từ khu vực phía sau rơ-moóc. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm phần sau phương tiện.

Phát hiện sự việc, tài xế lập tức cho xe dừng lại, cố gắng nổ máy để di chuyển nhằm tách và cứu phần đầu xe. Một phương tiện khác đã hỗ trợ kéo, tuy nhiên do xe chở hàng nặng và lửa cháy lớn nên việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Đám cháy chỉ được khống chế và dập tắt hoàn toàn khi lực lượng phòng cháy, chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Vụ việc khiến phần phía sau xe bị thiệt hại nặng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV