VIDEO: Xe đầu kéo biển số nước ngoài cháy ngùn ngụt trong đêm

VIDEO: Xe đầu kéo cháy ngùn ngụt trong đêm, cabin bị thiêu rụi

Sáng 14-4, UBND xã Tân Thành, tỉnh Quảng Trị) xác nhận vụ việc xảy ra tại Km110+100 trên Quốc lộ 12A, đoạn qua thôn Thanh Long - gây thiệt hại khá lớn.

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 13-4, xe đầu kéo kéo theo rơ moóc mang biển kiểm soát nước ngoài do tài xế Nguyễn Văn Ng. (45 tuổi, trú xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, di chuyển trên Quốc lộ 12A, từ Cửa khẩu quốc tế Cha Lo về ngã ba Khe Ve thì phát hỏa.

Phát hiện lửa bùng lên từ khu vực cabin, người dân sống gần đó đã hô hoán, hỗ trợ tài xế rời khỏi phương tiện và tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy lan nhanh, bốc cao nên các biện pháp chữa cháy ban đầu không hiệu quả.

Đang chạy, xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên Quốc lộ 12A

Nhận tin báo, lực lượng công an, quân sự địa phương cùng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị huy động hai xe chuyên dụng tới hiện trường, triển khai dập lửa.

Sau gần 2 giờ, đến khoảng 21 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, song cabin xe bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người lao động