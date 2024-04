Xe biển xanh của Công an tỉnh Gia Lai bị mất trộm thế nào?

TAND tỉnh Gia Lai vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Thịnh (36 tuổi, trú xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) 13 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản". Tang vật trong vụ án này là chiếc ô tô hiệu Ford Transit, biển xanh của Công an tỉnh Gia Lai.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 23-5-2023, ông Dương Khắc Giang (lái xe thuộc Phòng Hậu cần - Công an tỉnh Gia Lai) điều khiển xe biển xanh hiệu Ford Transit của Công an tỉnh Gia Lai chở Đoàn kiểm tra của Công an tỉnh Gia Lai đi công tác tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, ông Giang tự ý điều khiển xe hiệu Ford Transit đến thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai thăm người quen. Đến khuya cùng ngày, ông Giang lái xe quay về thị trấn huyện Chư Sê.

Khi điều khiển xe được một đoạn, ông Giang thấy mệt nên dừng xe nằm ngủ. Đến khoảng 2 giờ sáng 24-5-2023, Huỳnh Văn Thịnh đi ngang qua, phát hiện ông Giang đang ngủ say ở lề đường, sát cửa lên ô tô. Lúc này, cửa xe đang mở sẵn, Thịnh đi lên ô tô thì thấy chìa khóa đang cắm trong ổ khóa. Trên xe còn có một số tài sản khác như điện thoại, quân phục, ví da...

Với ý định chiếm đoạt tài sản, Thịnh đã nổ máy, điều khiển chiếc ô tô đi trên các đoạn đường thuộc huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Trong quá trình này, Thịnh đã tháo biển số của xe vứt trên đường đi cùng một số đồ vật khác.

Thịnh cũng vào cây xăng, đổ thêm nhiên liệu gồm 300 ngàn tiền dầu và 100 ngàn tiền xăng rồi điều khiển xe về huyện Chư Sê thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Qua định giá, xe Ford Transit bị chiếm đoạt trị giá 850 triệu đồng. Bên cạnh đó, việc Thịnh đổ xăng và dầu vào xe dẫn đến Phòng hậu cần Công an tỉnh Gia Lai phải sửa chữa hết 1,9 triệu đồng.

HĐXX nhận định hành vi này của Thịnh đã phạm vào tội "Trộm cắp tài sản" với tình tiết định khung tăng nặng là "Chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên".

Công an không yêu cầu bồi thường Trong vụ án này, Công an tỉnh Gia Lai không yêu cầu bồi thường thiệt hại. Ông Dương Khắc Giang tự nguyện chi trả tiền sửa chữa xe là 1,9 triệu đồng và không có yêu cầu bị cáo phải bồi thường khoản tiền này và một số tài sản đã bị ông Thịnh phá hủy, lấy cắp. Vật chứng của vụ án là chiếc xe và biển số xe cũng đã được trả cho Phòng hậu cần Công an tỉnh Gia Lai.

