Hai cô gái tử vong sau va chạm với xe ben đầu kéo ở vòng xoay Tân Hiệp

Chiều 23-10, Công an TP.HCM đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe ben đầu kéo khiến 2 cô gái tử vong.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, hai cô gái chở nhau trên xe máy khi đi ngang qua khu vực vòng xoay Tân Hiệp, đường Nguyễn Văn Linh giao với ĐT746, phường Tân Hiệp, TP.HCM thì xảy ra va chạm với xe ben đầu kéo chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến xe máy bị kéo lê đi một đoạn, 2 cô gái ngã xuống đường, bị bánh xe ben đầu kéo cán tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể 2 nạn nhân nằm dưới bánh xe ben đầu kéo, xe máy hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Hiệp đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông.

Cảnh sát giao thông TP.HCM đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, đồng thời trích xuất hình ảnh camera quanh khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Vòng xoay Tân Hiệp nằm giáp ranh giữa thành phố Thủ Dầu Một và thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ (nay là TP.HCM). Đây là khu vực trung tâm, kết nối nhiều khu công nghiệp giữa hai thành phố nên lượng xe cộ lưu thông nhiều, giao thông phức tạp.

