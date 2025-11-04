Xe ben tông trúng 17 phương tiện, 13 người tử vong và 10 người bị thương

Your browser does not support the video tag.

Chỉ một ngày sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Phalodi khiến 15 người thiệt mạng, một vụ tai nạn giao thông thương tâm khác đã xảy ra tại Rajasthan, Ấn Độ. Một chiếc xe ben chạy quá tốc độ, được cho là do một tài xế say rượu điều khiển đã tông liên tiếp vào 17 phương tiện giao thông tại khu vực Loha Mandi, Jaipur, khiến 13 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h chiều tại khu vực Harmada, khi xe ben đang hướng về một cây xăng từ Quốc lộ 14 để vào đường cao tốc thì đâm vào các phương tiện trên một đoạn đường dài gần 300 mét.

"Xe ben đã đâm vào nhiều phương tiện trong một vụ va chạm liên hoàn gần Loha Mandi. 13 người đã thiệt mạng và 10 người bị thương trong vụ tai nạn", Bộ trưởng Y tế Gajendra Singh Khinwsar cho biết.

Vụ tai nạn khiến 13 người tử vong.

Các nhân chứng và lực lượng cứu hộ mô tả hậu quả thật kinh hoàng. 6 nạn nhân bị thương nặng đã được đưa đến Trung tâm chấn thương Bệnh viện SMS để điều trị.

Theo cảnh sát, đoạn clip giám sát đã ghi lại cảnh chiếc xe ben lao đi với tốc độ hơn 100 km/h, đè bẹp các phương tiện và người đi bộ trên đường.

Tài xế, được xác định là Kalyan Meena, cũng bị thương trong vụ tai nạn và đã bị bắt giữ để thẩm vấn. Nhà chức trách nghi ngờ anh ta đã sử dụng rượu bia vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Các đội cứu hộ và cảnh sát địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường, kéo các nạn nhân ra khỏi những chiếc xe bị hư hỏng và dọn dẹp đống đổ nát.

Bộ trưởng Bhajanlal Sharma bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước thảm kịch này và chỉ đạo các quan chức đảm bảo hỗ trợ ngay lập tức cho gia đình các nạn nhân và chăm sóc y tế thích hợp cho những người bị thương.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn