Xe bán tải tông xe đặc chủng: Tạm giữ tài xế 20 tuổi dùng biển số giả

Xe bán tải tông thẳng vào mô tô cảnh sát giao thông - Ảnh chụp từ camera an ninh

Ngày 29-11, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin về vụ tài xế ô tô bán tải dùng biển số giả và không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Võ Hoài Nhớ (sinh năm 2005, trú tại Tây Ninh) để điều tra.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h ngày 23-11, Nhớ gọi điện rủ Châu Minh Chí (sinh năm 2001) đi chơi tại xã Bình Thành.

Sau đó Chí từ TP.HCM đi xe bán tải biển số 60C-736.65 đến Tây Ninh đón Nhớ. Chiếc xe này Chí thuê của Công ty TNHH Thái Mỹ Auto.

Do mệt, Chí giao xe cho Nhớ lái, còn mình ngồi ghế phụ.

Trước khi đi, Nhớ mở nắp thùng xe, lấy ra hai biển số ô tô giả 63C-376.32 đặt mua trên TikTok.

Nhớ khai thường mượn xe của Chí đi chơi và sợ bị phạt nguội nên đã chuẩn bị sẵn biển số giả gắn đè lên biển thật.

Sau đó Nhớ chạy xe chở Chí đi về hướng xã Bình Thành.

Đến khoảng 8h32 cùng ngày, khi đến Km1+700m đường tỉnh 816 (ấp 5 Bình Đức, xã Bình Đức), xe do Nhớ lái chạy 62km/h, vượt quá tốc độ tối đa cho phép (50km/h).

Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng Nhớ không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy theo hướng quốc lộ N2.

Trung tá Trịnh Đình Khoăn dùng mô tô đặc chủng truy đuổi, đồng thời báo cho các lực lượng địa phương hỗ trợ chốt chặn.

Khi đến khu vực cầu Bà Thiện - nơi mặt cầu hẹp và có xe tải đang đi chậm, Nhớ quay đầu xe ngược lại.

Lúc này xe mô tô của trung tá Khoăn vượt lên chặn đầu, yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên Nhớ vẫn tiếp tục đánh lái, khiến phần cản trước của xe bán tải tông vào đầu xe mô tô đặc chủng của trung tá Khoăn làm xe đổ ra đường.

Nhớ tiếp tục lái xe cán qua bánh trước xe mô tô rồi bỏ chạy về hướng quốc lộ 1, sau đó rẽ vào đường D10 thuộc khu dân cư ấp Kinh Ngay, phía sau trụ sở UBND xã Bình Đức.

Nhớ và Chí sau đó tháo biển số giả 63C-376.32, ném vào bụi rậm rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cùng thời điểm này, trung tá Khoăn quay lại khu vực UBND xã Bình Đức và được người dân thông tin có một xe ô tô giống mô tả đang đậu phía sau trụ sở xã. Tổ tuần tra tiếp cận, phát hiện xe bán tải mang biển số 60C-736.65.

Kiểm tra xung quanh, lực lượng chức năng tìm thấy một biển số giả 63C-376.32 trong bụi cây, biển còn lại không tìm được. Tổ tuần tra đã lập biên bản vụ việc, khám và tạm giữ xe để điều tra.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết hành vi của Nhớ có dấu hiệu của nhiều vi phạm, gồm: sử dụng biển số giả; không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông; điều khiển xe gây va chạm với phương tiện công vụ; bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh để tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: tuoitre.vn