Ô tô tông xe máy rồi bốc cháy ngùn ngụt, 2 người tử vong tại chỗ

Hiện trường vụ tai nạn làm 2 người tử vong - Ảnh: D.C

Khuya 23-11, các lực lượng chức năng của Công an Hà Nội đang điều tra vụ tai nạn làm 2 người tử vong trên cầu Thanh Trì (phường Vĩnh Hưng).

Tối cùng ngày, ô tô khách (chưa rõ biển kiểm soát) đi trên cầu Thanh Trì (hướng đi Linh Đàm). Khi tới gần lối rẽ xuống đường vành đai 3 dưới thấp, chiếc xe khách mất lái, lao sang làn đường của xe máy rồi tông vào một xe máy.

Cú va chạm mạnh khiến hai người tử vong, danh tính các nạn nhân đang được xác minh.

Theo một số nhân chứng, xe khách sau đó tiếp tục lao thêm một đoạn, đâm vào thành cầu Thanh Trì và bốc cháy ngùn ngụt ở phần đầu. Thi thể hai nạn nhân nằm phía đuôi ô tô.

Người dân cùng lực lượng chức năng đã có mặt, kịp thời dập tắt ngọn lửa. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực cầu Thanh Trì bị ùn ứ cục bộ, nhiều tài xế mất hơn 30 phút mới di chuyển qua được đoạn đường này.

Tại hiện trường, một phần lan can cầu Thanh Trì bị xe khách húc văng xuống dưới, nhiều mảnh vỡ từ vụ tai nạn văng khắp mặt đường.

Tác giả: HỒNG QUANG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ