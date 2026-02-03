Xe Audi sắp được dùng tên… cũ sau quyết định đổi tên gây tranh cãi, hãng thừa nhận tên mới sẽ "gây lú" cả người dùng lẫn đại lý

Cách đây vài năm, Audi đã vạch ra một kế hoạch đầy tham vọng, trong đó các dòng xe chạy xăng và dầu sẽ mang số lẻ, còn xe điện sẽ được gán số chẵn. Tuy nhiên, hãng xe Đức hiện phải thừa nhận rằng chiến lược này không thực sự sáng suốt như mong đợi ban đầu.

Chiến lược phân tách số chẵn và lẻ nghe có vẻ rất gọn gàng trên bảng kế hoạch, nhưng thực tế triển khai lại gây ra không ít rắc rối. Việc dòng xe sedan và wagon A4 lâu đời đột ngột đổi tên thành A5 – danh xưng vốn trước đó chỉ dành cho các dòng coupe và Sportback – đã tạo nên một làn sóng bối rối cho khách hàng. Những nhân viên bán hàng cũng rơi vào tình cảnh tréo ngoe khi phải liên tục giải thích về sự thay đổi này với những người mua xe đầy hoài nghi.

Mẫu xe đáng bán tại Việt Nam có tên gọi A5. Ảnh: Đại lý

Giám đốc điều hành của Audi, ông Gernot Döllner, đã thẳng thắn gọi quyết định được người tiền nhiệm phê duyệt này là một sai lầm. Tại Triển lãm ô tô Munich, ông chia sẻ với giới truyền thông rằng thương hiệu sẽ quay trở lại hệ thống phân loại truyền thống. Theo đó, ký tự A dành cho các dòng xe gầm thấp, Q dành cho SUV, và các con số đi kèm sẽ mô tả kích thước hoặc phân khúc của chiếc xe đó.

Audi đã thực hiện một bước lùi kịp thời sau khi chuyển đổi A4 thành A5, giúp dòng A6 tránh được kịch bản tương tự. Ông Döllner cho biết việc đổi tên dòng A5 chạy động cơ đốt trong hiện tại trở lại thành A4 là một phương án khả thi. Điều này ngầm định rằng mẫu A5 sử dụng nhiên liệu hóa thạch có thể sẽ mang lại huy hiệu A4 quen thuộc khi bước vào đợt nâng cấp giữa vòng đời, dự kiến diễn ra trong vài năm tới.

Dòng xe A6 có thể suýt phải chuyển thành A7. Ảnh: Đại lý

Song song với việc khôi phục tên gọi cho xe chạy xăng, Audi vẫn đang phát triển mẫu A4 e-tron thuần điện hoàn toàn mới cho đời xe 2028. Mẫu xe này dự kiến sẽ sử dụng nền tảng hệ thống có khả năng mở rộng (SSP) và thừa hưởng những đường nét thiết kế từ mẫu Concept C đầy ấn tượng.

Mẫu sedan A4 thế hệ mới có thể có thêm biến thể điện. Ảnh minh họa

Như vậy, trong tương lai, khách hàng có thể lựa chọn giữa một chiếc A4 động cơ đốt trong và một chiếc A4 chạy điện, một chiến lược tương tự như cách BMW và Mercedes-Benz đang áp dụng cho dòng 3-Series và C-Class.

Đây không phải lần đầu tiên hãng xe xứ Ingolstadt thừa nhận những sai sót trong cách đặt tên. Trước đó, Audi từng từ bỏ cách gọi tên theo dung tích động cơ truyền thống để chuyển sang các con số như "35" hay "55". Tuy nhiên, sau khi nhận thấy sự nhầm lẫn từ phía người dùng, hãng đã phải đảo ngược quyết định này để tìm về những giá trị cốt lõi vốn đã làm nên thương hiệu.

Tác giả: Khôi Nguyên

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn