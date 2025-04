Xác minh, xử lý nghiêm người đàn ông đến trường hành hung giáo viên tại Nghệ An

Người đàn ông (áo đen) hành hung cô giáo dù có người can ngăn tại điểm trường Bắc Thắng - Trường Tiểu học và THCS Tân Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ảnh cắt từ clip.

Sáng 29/4, clip một người đàn ông vào trường học gây gổ, hành hung giáo viên được chia sẻ gây bất bình trong dư luận. Sự việc trong clip được cho là xảy ra tại Trường Tiểu học và THCS Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Ông Trần Xuân Nhương – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An xác nhận, sáng nay Phòng đã nhận được thông tin và báo cáo sự việc ban đầu từ nhà trường.

Theo đó sự việc xảy ra vào chiều hôm qua (ngày 28/4) ngay sau giờ tan học tại điểm trường bản Bắc Thắng, Trường Tiểu học và THCS xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu.

Đây là điểm trường lẻ cách xa trường chính hơn 10km, gồm 3 lớp từ lớp 1 đến lớp 4, trong đó có một lớp ghép 3+4. Người đàn ông trong clip có tên là Hà Văn Tý, phụ huynh học sinh lớp 4 tại điểm trường này. Còn cô giáo bị hành hung là Nguyễn Thị Kim N. giáo viên chủ nhiệm lớp ghép 3 + 4.

Sau giờ tan học, thời tiết mưa to, gió lớn nên giáo viên tại điểm trường đều ở lại chờ phụ huynh đến đón học sinh để đảm bảo an toàn. Lúc này, một người đàn ông đến trước cửa lớp học to tiếng, đánh vào đầu cô giáo N. sau đó kéo tay lôi cô giáo ra ngoài trời mưa tiếp tục hành hung.

Giáo viên và nhiều phụ huynh khác có mặt chứng kiến sự việc lên tiếng và đến can ngăn nhưng người đàn ông này vẫn có hành vi bạo lực cô giáo.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Lưu cho hay, sự việc xảy ra, giáo viên và nhà trường đã báo với công an và chính quyền địa phương xã Tân Thắng. Hiện công an đang làm việc với đối tượng hành hung cô giáo và những người liên quan đến sự việc. Phòng GD&ĐT đang chờ kết luận xác minh sự việc từ phía công an. Quan điểm của Phòng là cần làm rõ và xử lý nghiêm người có hành vi bạo lực, hành hung giáo viên, đảm bảo an toàn cho nhà giáo cũng như môi trường học đường.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn