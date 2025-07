Xác minh thông tin nhóm đàn ông sàm sỡ, hành hung phụ nữ trước quán karaoke

Tối 30-7, lãnh đạo UBND phường Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) cho biết cơ quan chức năng đang xác minh thông tin vụ việc 3 người phụ nữ bị nhóm đàn ông hành hung trước quán karaoke trên địa bàn phường.

Hình ảnh người phụ nữ bị nhóm người đàn ông hành hung. (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 30-7, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết kèm clip của tài khoản Facebook tên MaiTrangNguyen kể lại sự việc bị nhóm đàn ông hành hung.

Nội dung bài viết cho biết vào tối 27-7, chị này cùng 2 người phụ nữ khác tới quán karaoke P.T. ở phường Bãi Cháy để hát.

Khi cả 3 vừa đến cửa quán thì có 1 người đàn ông lao tới sàm sỡ, ôm eo một trong 3 phụ nữ. Bị đẩy ra, người đàn ông này có thái độ bực tức, muốn đánh người phụ nữ.

Ngay sau đó, khoảng 10 người đàn ông từ sảnh quán karaoke lao tới hành hung. Lúc này, 2 người phụ nữ đã nhanh chân chạy thoát được và dùng điện thoại quay lại vụ việc, đồng thời báo thông tin tới cơ quan công an.

Đoạn clip người phụ nữ bị nhóm người đàn ông hành hung

Người phụ nữ còn lại bị nhóm người đàn ông dùng tay, chân hành hung nhiều lần và chửi bới. Chỉ đến khi người này ngồi xuống vỉa hè thì nhóm người đàn ông mới dừng lại.

Sau đó, nhóm người đàn ông có tới xin lỗi và muốn bồi thường tiền nhưng nhóm 3 người phụ nữ không đồng ý.

Lãnh đạo UBND phường Bãi Cháy cho biết chính quyền địa phương đã nắm được vụ việc. Hiện, Công an phường đã tiếp nhận thông tin và đang tiến hành xác minh vụ việc.

