Xác minh nam thanh niên bế em bé, chạy xe máy lên đường Vành đai 3 trên cao

Mới đây, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy BKS: 29S1- 438.XX lưu thông ở đường Vành đai 3 trên cao (đoạn gần tòa nhà Keangnam), hướng về cầu vượt Mai Dịch. Nam thanh niên trong quá trình điều khiển xe máy với tốc độ cao trên đường cấm còn dùng 1 tay bế theo một em bé ngồi trong lòng. Hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Your browser does not support the video tag.

Đường Vành đai 3 trên cao là đường cao tốc dành cho ô tô, cấm mô tô, xe máy và người đi bộ tham gia giao thông. Tuy nhiên vẫn nhiều người đi xe máy, xe ba bánh bất chấp nguy hiểm cố tình di chuyển vào đường cấm.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: anninhthudo.vn