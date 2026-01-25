Xác định danh tính và nguyên nhân khiến 3 người tử vong trên đường tại Quảng Trị

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong (Ảnh chụp trưa 25/1).



Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp các phòng nghiệp vụ và Công an phường Đồng Hới nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời điều tra nguyên nhân và làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, 3 người tử vong gồm: H.Đ.T.A (18 tuổi), trú tại Tổ dân phố 9, phường Đồng Thuận; N.M.T (16 tuổi) trú tại thôn Quyết Thắng, xã Bắc Trạch; N.G.B (16 tuổi) trú thôn Thanh Xuân, xã Bắc Trạch.

Ngoài ra, có 2 người bị thương nặng là: L.D.T (17 tuổi) và L.A.T (15 tuổi) cùng trú tại thôn Tiền Phong, xã Bắc Trạch, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 25/1, người dân phát hiện 3 người tử vong và 2 người bị thương trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Theo thông tin điều tra ban đầu, nhóm thanh, thiếu niên trẻ nói trên đã hẹn gặp từ trước. Quá trình di chuyển, các đối tượng điều khiển phương tiện chạy ẩu, rú ga, nẹt bô, gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; sau đó xảy ra tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng.

Qua vụ việc lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thanh, thiếu niên chưa đủ tuổi nhưng vẫn điều khiển xe máy chạy trên đường, gây hậu quả nghiêm trọng tại Quảng Trị. Trước đó ít ngày, ở phía tây bắc tỉnh Quảng Trị đã xảy ra vụ 3 thanh, thiếu niên chở nhau bằng xe máy, khi chiến sĩ Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng kiểm tra phương tiện thì tông thẳng vào người làm chiến sĩ Công an bị thương rất nặng.

Tác giả: Hoàng Phúc



Nguồn tin: nhandan.vn