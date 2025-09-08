Xã Tương Dương làm việc với Tập đoàn TH về dự án nuôi cá tầm lấy trứng

Quang cảnh buổi làm việc

Cùng dự có các đồng chí: Lương Hồng Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy; Nguyễn Phùng Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã; Lương Thị Hiên – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Trưởng phòng Tài chính.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy làm với đại diện Tập đoàn TH

Các đồng chí đại diện của Tập đoàn TH

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn TH đã trình bày khái quát về quy mô, quy trình nuôi cá tầm lấy trứng cũng như những mục tiêu lâu dài của dự án. Theo đó, dự án không chỉ tập trung phát triển sản xuất hàng hóa chất lượng cao mà còn hướng đến xây dựng chuỗi giá trị bền vững, đóng góp tích cực cho ngân sách và đời sống kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hồng Tài - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Tương Dương cơ bản thống nhất với chủ trương triển khai dự án. Tuy nhiên, địa phương nhấn mạnh một số yêu cầu quan trọng mà doanh nghiệp phải tuân thủ, bao gồm: thực hiện đúng quy định của pháp luật; đảm bảo an ninh trật tự; ưu tiên sử dụng lao động là người địa phương; chú trọng công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; không để quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng.

Đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu kết luận buổi làm việc

Đại diện Tập đoàn TH cam kết, nếu dự án được triển khai, doanh nghiệp sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho địa phương, tạo việc làm ổn định cho lao động trên địa bàn và thực hiện nghiêm túc các giải pháp bảo vệ môi trường.

Nếu được thực hiện, dự án sẽ góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho nông nghiệp địa phương, tạo tiền đề thu hút thêm nhiều doanh nghiệp đến đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đại diện chính quyền địa phương và tập đoàn đã đi kiểm tra thực địa tại vị trí dự kiến triển khai dự án

Ngay sau buổi làm việc, đại diện chính quyền địa phương và tập đoàn đã đi kiểm tra thực địa tại vị trí dự kiến triển khai dự án. Được biết, trong thời gian tới, chính quyền xã Tương Dương sẽ tổ chức gặp gỡ, trao đổi với người dân khu vực thực hiện dự án để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và xin ý kiến Nhân dân trước khi triển khai.

Tác giả: Đình Tuân

Nguồn tin: tuongduong.nghean.gov.vn