Xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới

Các đại biểu dự buổi lễ

Xã Thanh Ngọc được thành lập theo Quyết định số 52-TC/CB ngày 11 tháng 02 năm 1954 của Uỷ ban kháng chiến hành chính Liên khu 4, được chia từ xã Đồng Văn lớn cùng với 02 xã Thanh Luân và Thanh Tài.

Là vùng đất có truyền thống lịch sử, nền văn hóa đặc sắc, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng; trải qua quá trình lịch sử, nhân dân xã Thanh Ngọc luôn đoàn kết, gắn bó, cần cù, sáng tạo trong lao động, kiên cường, anh dũng trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ quê hương, đất nước. Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Ngọc vinh dự đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1998.

Chương trình văn nghệ tại buổi lễ

Tròn 70 năm với 33 kỳ Đại hội, Đảng bộ xã nhà đã đề ra các chủ trương, nghị quyết để lãnh đạo phong trào cách mạng phù hợp với thực tiễn địa phương, đưa Thanh Ngọc đi lên và ngày một phát triển vững chắc. Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ xã luôn xác định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; lấy đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thoát nghèo bền vững làm mục tiêu phát triển. Thanh Ngọc từ một xã nghèo, khó khăn đã từng bước phát triển và đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực.

Đ/c Trịnh Văn Thưởng – Chủ tịch UBND xã Thanh Ngọc phát biểu khai mạc buổi lễ

Sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, Đảng bộ và nhân dân Thanh Ngọc đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết nhất trí, không ngừng đổi mới, lãnh đạo nhân dân trong xã vượt qua khó khăn, giành nhiều thành tựu quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, xã nhà đã được UBND tỉnh Nghệ An công nhận là xã Đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Võ Thị Nhung và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Quế trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM và phần thưởng 01 công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng

Tổng giá trị sản xuất năm 2022 của xã đạt 383,5 tỷ đồng. Bình quân thu nhập đầu người đạt 42.510.000 đồng/người/năm; tỷ lệ nghèo đa chiều năm 2022 là 4,21%. Nhân dân toàn xã đã tự nguyện hiến trên 2.650 m2 đất; đóng góp hơn 8.500 ngày công. Tổng các nguồn lực để thực hiện xây dựng NTM hơn 75,7 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 7 tỷ đồng, chiếm 9,33%; đường liên xã được nhựa hóa, bê tông đạt 100%; đường trục thôn, xóm được bê tông đạt 98%, đặc biệt có 03 thôn Minh Nhuận, Yên Đình, Yên Lạc đạt 100%; có 02 thôn Yên Xuân và Phú Quang đầu năm 2022 chưa có km bê tông nào nhưng đến cuối năm đã gần đạt 100%...

Các tuyến đường cơ bản đã có hệ thống điện chiếu sáng công cộng và đường cờ. Hệ thống đường trục chính nội đồng được cứng hóa đạt 100%, tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa đạt 86,3%. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng – An ninh luôn được giữ vững…

Đ/c Võ Thị Nhung – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT ghi nhận và biểu dương những kết quả xã Thanh Ngọc đạt được trong thời gian qua; đồng thời mong muốn xã Thanh Ngọc tiếp tục phát huy lợi thế, xây dựng xã Thanh Ngọc ngày càng phát triển

Phát huy truyền thống 70 năm qua, trong thời gian tới, Đảng bộ, Chính quyền xã Thanh Ngọc xác định phải tiếp tục đổi mới, nỗ lực, phấn đấu cao hơn nữa để vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách của cấp trên; tranh thủ thời cơ, vận hội mới, huy động tối đa nguồn lực để phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, tập trung nâng cao tốc độ, chất lượng tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng nâng cao khả năng cạnh tranh và giá trị của các ngành, lĩnh vực. Huy động tốt các nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập người lao động, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Đ/c Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể có thành tích trong phong trào xây dựng NTM xã Thanh Ngọc

Đ/c Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng NTM xã Thanh Ngọc

Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa của dân tộc, các di tích lịch sử, văn hóa; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, khuyến khích nhân dân giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội. Tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội…

Đ/c Nguyễn Hữu Hiền – Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương trao tặng Giấy khen cho 6 tập thể có nhiều thành tích trong xây dựng NTM xã Thanh Ngọc

Đ/c Nguyễn Văn Chiến – Phó Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương trao tặng Giấy khen cho 6 cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng NTM xã Thanh Ngọc

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn