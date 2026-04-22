Vụ xả súng tại khu du lịch Mexico: Hé lộ ban đầu về động cơ gây án

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ xả súng nhằm vào khách du lịch tại Khu khảo cổ Teotihuacan ở Mexico. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 21/4, giới chức Mexico cho biết đối tượng gây ra vụ xả súng tại Khu khảo cổ Teotihuacán đã lên kế hoạch từ trước, đồng thời bước đầu làm rõ các yếu tố tâm lý liên quan đến động cơ gây án.

Theo công tố bang Mexico, ông Jose Luis Cervantes, vụ tấn công do nghi phạm người Mexico thực hiện “không phải hành động bộc phát.”

Nghi phạm, được xác định là Julio Cesar Jasso Ramirez, 27 tuổi, cư trú tại Mexico City, đã nhiều lần đến khảo sát khu di tích, lưu trú tại các khách sạn gần đó và chuẩn bị cho hành vi bạo lực. Một nhân chứng cho biết nghi phạm từng nói đã lên kế hoạch trong suốt 3 năm.

Giới chức cho biết có nhiều dấu hiệu cho thấy nghi phạm chịu ảnh hưởng từ vụ xả súng tại trường trung học Columbine (Mỹ) năm 1999 cũng như các nghi lễ hiến tế thời tiền Colombo.

Giới chức cho biết trong đồ dùng cá nhân của nghi phạm có hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra, trong đó có hình ảnh đối tượng xuất hiện cùng hai thủ phạm trong vụ Columbine.

Trang phục mà nghi phạm mặc khi gây án cũng được cho là tương tự trang phục của các đối tượng trong vụ tấn công năm 1999.

Kết quả điều tra ban đầu cho rằng đối tượng có “hồ sơ tâm lý mang xu hướng sao chép các hành vi bạo lực từng xảy ra ở những nơi và thời điểm khác.” Các nhà điều tra cũng khẳng định đây là hành động của một cá nhân đơn lẻ, không có đồng phạm.

Cách thủ đô Mexico City 60 km về phía Tây Bắc, Teotihuacán là một trong những điểm du lịch biểu tượng nhất Mexico với hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Vụ việc xảy ra vào giữa trưa 21/4, thời điểm chỉ vài tuần trước khi Mexico đăng cai một số trận đấu thuộc World Cup 2026.

Tổng thống Claudia Sheinbaum nhấn mạnh đây là lần đầu xảy ra vụ việc như vậy tại một di tích khảo cổ ở Mexico và yêu cầu siết chặt an ninh tại các điểm du lịch.

Nghi phạm đã tự sát sau khi bị lực lượng an ninh tiếp cận. Trong số 13 người bị thương có một bé trai 6 tuổi và công dân Colombia, Canada, Brazil và Mỹ.

Cảnh sát thu giữ tại hiện trường một balô chứa súng, dao và 52 viên đạn, cùng các tài liệu và hình ảnh liên quan đến các vụ bạo lực, trong đó có vụ xả súng tại trường trung học Columbine năm 1999.

Vụ xả súng xảy ra 27 năm trước do 2 thủ phạm 17 và 18 tuổi thực hiện đã khiến 13 người thiệt mạng và được xem là một trong những vụ bạo lực học đường gây chấn động nhất tại Mỹ./.

Tác giả: Hoàng Châu

Nguồn tin: vietnamplus.vn