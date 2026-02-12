Xả súng tại trường học ở Thái Lan, hiệu trưởng thiệt mạng

Theo cơ quan chức năng, nghi phạm là một thiếu niên 17 tuổi, đã sử dụng khẩu súng lấy trộm từ một sĩ quan cảnh sát để bắn hiệu trưởng trường Patongprathankiriwat vào ngày 11/2. Đối tượng sau đó bị lực lượng cảnh sát khống chế và bắt giữ.

Các thành viên đội pháp y và một sĩ quan cảnh sát di chuyển gần tòa nhà trong khuôn viên Trường Patongprathankiriwat, ngày 11/2/2026. Ảnh: Reuters

Theo thông báo của Bộ Y tế Thái Lan, bà Sasiphat Sinsamosorn, hiệu trưởng đồng thời là giáo viên của nhà trường, được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để phẫu thuật khẩn cấp. Tuy nhiên, do tổn thương nghiêm trọng các cơ quan nội tạng và mất nhiều máu, bà đã không qua khỏi vào khoảng 2h sáng. Ngoài nạn nhân trên, một nữ sinh cũng bị trúng đạn. Hiện tình trạng sức khỏe của học sinh này chưa được công bố.

Giới chức cho biết nghi phạm có em gái đang theo học tại trường, từng có tiền sử lạm dụng chất kích thích và mới xuất viện từ một cơ sở điều trị tâm thần vào tháng 12/2025.

Bạo lực súng đạn không phải là hiện tượng hiếm gặp tại Thái Lan. Trước đó, năm 2002, một cựu sĩ quan cảnh sát đã gây ra vụ tấn công bằng súng và dao tại một nhà trẻ ở miền Đông nước này, khiến 36 người thiệt mạng, trong đó có 22 trẻ em.

