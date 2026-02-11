Ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại Canada

Theo thông tin của RCMP, nhiều người đã thiệt mạng trong vụ xả súng trường học tại Tumbler Ridge. Ảnh minh họa Reuters.

Theo thông tin từ Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP), sáu nạn nhân được phát hiện tử vong bên trong một trường trung học tại địa phương. Hai người khác được tìm thấy đã chết tại một căn nhà được cho là có liên quan đến vụ việc. Một nạn nhân khác tử vong trên đường tới bệnh viện.

Cảnh sát cũng phát hiện một người nghi là tay súng, đã tử vong do vết thương được cho là tự gây ra. RCMP nhận định không có thêm nghi phạm nào khác và hiện không còn mối đe dọa nào khác đối với cộng đồng.

Trước đó, một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội mô tả nghi phạm là nữ giới, tóc nâu, mặc váy. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết thông tin này vẫn đang được xác minh.

Phát biểu tại họp báo, quan chức RCMP Ken Floyd cho biết lực lượng chức năng đã ghi nhận “nhiều người bị thương và nhiều trường hợp tử vong” bên trong trường học khi tiến hành kiểm tra hiện trường.

“Hiện chúng tôi đã phong tỏa hiện trường. Các điều tra viên đang làm việc để xác định tính chất, mức độ thương tích cũng như loại vũ khí có thể đã được sử dụng”, ông Floyd nói.

Theo cảnh sát, khoảng 25 người khác đã được kiểm tra, đánh giá thương tích tại một cơ sở y tế địa phương.

Tumbler Ridge là một đô thị hẻo lánh với dân số khoảng 2.400 người, nằm ở chân dãy Rocky Mountains, cách thành phố Vancouver khoảng 1.155 km về phía Đông Bắc.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, người đứng đầu Cơ quan an toàn công cộng của British Columbia, Nina Krieger, cho biết bà đã trao đổi với thị trưởng và nghị sĩ địa phương, đồng thời khẳng định chính quyền tỉnh sẵn sàng hỗ trợ bổ sung cho RCMP nếu cần thiết.

Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra để làm rõ động cơ vụ việc và hoàn tất công tác nhận dạng các nạn nhân.

Tác giả: Duy Tiến

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân