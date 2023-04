Xả súng tại căn cứ quân sự ở Ấn Độ, 4 binh sĩ chết

Tình hình ở bang Punjab, Ấn Độ, đang căng thẳng do các phong trào ly khai của người theo đạo Sikh - Ảnh: AP

Quân đội Ấn Độ cho biết 4 binh sĩ đã chết vì vết thương do đạn bắn trong vụ việc xảy ra lúc 4h35 sáng 12-4 (giờ địa phương). Phía quân đội đang tổ chức tìm kiếm những kẻ xả súng.

Vụ việc "không phải là một cuộc tấn công khủng bố", Hãng tin Reuters trích lời quan chức cảnh sát ở bang Punjab cho hay.

Căn cứ đã bị phong tỏa và quân đội đang phối hợp với cảnh sát địa phương để điều tra. Ngoài 4 binh sĩ thiệt mạng, không có báo cáo về thương vong khác hay thiệt hại về tài sản.

Phía quân đội tiết lộ thêm 2 ngày trước, có một khẩu súng trường cùng với 28 viên đạn bị mất.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin quốc phòng giấu tên cho biết một số lượng lớn các tay súng đang tập trung tại căn cứ ở thành phố Bathinda, bang Punjab, Ấn Độ.

Phía trước căn cứ quân sự, nơi xảy ra xả súng, ở thành phố Bathinda, bang Punjab, Ấn Độ

Tình hình ở bang Punjab đang căng thẳng do các phong trào ly khai. Tháng trước, các nhà chức trách phát động truy lùng nhà thuyết giáo cực đoan đạo Sikh, tên Amritpal Singh.

Singh đã tập hợp lượng lớn người theo dõi bằng cách yêu cầu thành lập nhà nước độc lập Khalistan của người Sikh.

Hồi tháng 2, Singh và những người ủng hộ ông đã trang bị dao, súng và đột kích vào một đồn cảnh sát để "giải cứu" một phụ tá bị bắt vì cáo buộc âm mưu bắt cóc.

Vụ việc lần đó khiến một số cảnh sát bị thương, và là giọt nước tràn ly khiến chính quyền công khai chống lại Singh.

Chính quyền đã nhiều lần ngắt Internet vì lo ngại mạng xã hội có thể bị lợi dụng để lan truyền tin đồn, cũng như thông tin sai lệch, qua đó châm ngòi cho bạo lực.

Trong quá khứ, phong trào ly khai bạo lực Khalistan đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng trong những năm 80 và 90 của thế kỷ trước.

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ