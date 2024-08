Xã Quỳnh Lương kỷ niệm 70 năm thành lập xã và đón nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu

Tham dự buổi lễ có đồng chí Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Nguyên lãnh đạo Trung ương, tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan; lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu, xã Quỳnh Lương.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Quỳnh Lương tự hào về những chặng đường vẻ vang, những thành tích đáng nhớ của một vùng đất giàu truyền thống. Tên xã Quỳnh Lương có từ năm 1954, đầu tháng 9/1954, Ban Thường vụ Huyện uỷ quyết định thành lập chi bộ Quỳnh Lương. Cuối tháng 9/1954 chi bộ tiến hành Đại hội lần thứ nhất. Tròn 70 năm với 31 kỳ Đại hội, Đảng bộ xã nhà đã đề ra các chủ trương, nghị quyết để lãnh đạo phong trào cách mạng phù hợp với thực tiễn, đưa Quỳnh Lương đi lên và ngày một phát triển vững chắc.

Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ xã luôn xác định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt; lấy đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thoát nghèo bền vững làm mục tiêu phát triển.

Chủ tịch xã Quỳnh Lương Nguyễn Văn Tuệ trình bày diễn văn kỷ niệm 70 năm thành lập xã và đón nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

Sau giải phóng Miền nam, thống nhất đất nước năm 1975, trong bối cảnh đất nước còn gặp muôn vàn khó khăn do hậu quả của chiến tranh, ảnh hưởng của cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp, Đảng bộ xã đã đề ra nhiều nghị quyết, giải pháp phù hợp, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của xã để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đảng bộ và nhân dân Quỳnh Lương đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, nhất trí, không ngừng đổi mới, lãnh đạo nhân dân vượt qua khó khăn, giành nhiều thành tựu quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Quỳnh Lương về đích NTM năm 2014; năm 2021 được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao; tháng 7/2024 được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về sản xuất năm 2023, là một trong 2 xã đầu tiên của huyện Quỳnh Lưu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Xác định xây dựng NTM là một quá trình, không phải là đích đến; được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, của Huyện uỷ, UBND huyện, sự giúp đỡ, hướng dẫn kịp thời của các Sở, ngành cấp tỉnh, các phòng, ban, ngành cấp huyện cùng với sự quyết tâm cao của Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân xã nhà, con em xa quê, đã đầu tư nguồn lực khoảng 147,3 tỷ đồng, nỗ lực thực hiện đầy đủ các tiêu chí. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, nông nghiệp nông thôn ngày càng phát triển. Tổng giá trị sản xuất năm 2023 đạt 590,157 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,4%. Thu nhập bình quân 1 ha canh tác đạt 280,3 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 67,1 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên 95,3%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 1 công trình phúc lợi trị giá 700 triệu đồng cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Quỳnh Lương

Nhiều mô hình kinh tế trong nông nghiệp đã hình thành, phát triển, từng bước phát huy được tiềm năng, lợi thế, mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt xã Quỳnh Lương cùng với các xã bãi ngang trở thành “vựa rau” màu lớn nhất của tỉnh; chăn nuôi hươu rất phát triển (có khoảng trên 500 con hươu); khai thác hải sản gần bờ phát triển với hơn 100 tàu. Một số dự án đã đi vào hoạt động, có sức lan tỏa cho phát triển kinh tế, nhất là Công ty Cổ phần khoa học công nghệ Tảo VN,... Một số sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử. Sản phẩm Hành hoa, rượu Phú Lương được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư nâng cấp, làm mới đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cho sự nghiệp y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao, phục vụ đời sống dân sinh, cảnh quan, môi trường sáng – xanh - sạch - đẹp, đã nâng diện mạo nông thôn Quỳnh Lương lên một tầm cao mới.

Bộ máy điều hành hoạt động hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; thực hiện tốt đề án 06 của chính phủ và các nội dung chuyển đổi số quốc gia.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương được triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Văn nghệ chào mừng buổi lễ

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ và nhân dân xã Quỳnh Lương đã được Đảng và Nhà nước tặng thư­ởng nhiều danh hiệu cao quý. Nhân dân Quỳnh Lương đã đồng tình cao thực hiện Nghị quyết số 37 ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 35 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn 2023-2030. Không lâu nữa sẽ thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính, xã Quỳnh Lương sẽ được mang tên đơn vị hành chính mới. Tự hào và phấn khởi trước những thành quả to lớn trong 70 năm qua; vinh dự đón nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Quỳnh Lương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, nỗ lực để xây dựng quê hương tiếp tục phát triển về mọi mặt trong hiện tại và tương lai.

Để xã Quỳnh Lương tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Quỳnh Lương phát huy tiềm năng, thế mạnh, lợi thế cạnh tranh, đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế theo hướng phát triển quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sạch, chú trọng an toàn thực phẩm, nhất là rau màu; gắn với xây dựng thương hiệu, chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đa dạng hóa, huy động tối đa, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thực hiện đồng bộ, hợp lý, hiệu quả, mở ra không gian phát triển mới, để Quỳnh Lương trở thành một trong những động lực phát triển quan trọng vùng bãi ngang của huyện.

Đồng thời, phát triển lễ hội đền Quy Lĩnh thành lễ hội cấp huyện gắn với phát triển du lịch tâm linh; quan tâm đến giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Bảo đảm an sinh xã hội, nhất là thực hiện tốt chính sách người có công, gia đình chính sách, người yếu thế. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, bảo đảm người dân được sống trong môi trường trong lành, an toàn, thân thiện.

Xã bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nhất là phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 3025 sau khi có nghị quyết của cấp thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 02 tập thể và 03 cá nhân thuộc xã Quỳnh Lương đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu giai đoạn 1954 - 2024, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

... và trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, góp phần vào thực hiện tốt phong trào Nghệ An chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu Hoàng Danh Lai trao Bức trướng mang dòng chữ “Cán bộ và nhân dân xã Quỳnh Lương 70 năm xây dựng, đổi mới và phát triển

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững. Nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Chú trọng phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, văn hoá và tinh thần của nhân dân. Tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; chuẩn bị tốt đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030..

