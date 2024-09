Windows 11 tăng tốc thị phần, tạo mức kỷ lục mới

Trên thực tế, dữ liệu từ Statcounter cho thấy thị phần Windows 11 hiện đang có tốc độ tăng trưởng khá nhanh khi dữ liệu mới nhất cho thấy hệ điều hành này đang tiến gần đến 32% thị phần trên thị trường máy tính để bàn.

Statcounter báo cáo rằng vào tháng 8/2024, Windows 11 đã đạt mức cao kỷ lục mới là 31,63%, tăng 0,8% so với tháng trước. Tăng trưởng theo năm là 8,46% (từ 23,17% vào tháng 8/2023). Dẫu vậy con số này vẫn còn khá xa so với Windows 10 - hệ điều hành có số người dùng gấp đôi so với phiên bản kế nhiệm.

Vào tháng 8/2024, Windows 10 đã mất 0,85% và đạt 64,14% (-7,8% thay đổi theo năm). Các phiên bản Windows khác và hiện không được hỗ trợ vẫn tương đối không thay đổi về thị phần, bao gồm Windows 7 có 3,05%, Windows 8.1 có 0,41% và Windows XP vẫn được sử dụng trên 0,4% các hệ thống được kết nối với internet. Đó là một con số khá lớn, xét đến việc Windows hỗ trợ gần 1,5 tỷ máy tính.

Microsoft dự kiến ​​sẽ đẩy nhanh tốc độ áp dụng Windows 11 khi chúng ta tiến gần đến thời điểm kết thúc hỗ trợ Windows 10 vào tháng 10/2025. Tuy nhiên, vì nhiều người dùng Windows 10 không thể nâng cấp lên Windows 11 do phần cứng không tương thích nên sẽ rất thú vị khi xem Windows 11 sẽ mất bao lâu để soán ngôi vua hiện tại.

Với thị phần Windows 10 đang ở mức cao như hiện nay và các hạn chế với yêu cầu phần cứng dành cho Windwos 11, hoàn toàn có khả năng một phiên bản không được hỗ trợ sẽ sớm trở thành hệ điều hành máy tính để bàn phổ biến nhất của Microsoft.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn