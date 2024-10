Windows 11 24H2 đã được phát hành, làm thế nào để cập nhật?

Bản cập nhật này bắt đầu được triển khai từ tháng 5 cho các khách hàng doanh nghiệp tham gia kênh Preview của chương trình Windows Insider. Đến tháng 6, người dùng đã bất ngờ thấy phiên bản này được cài đặt trên thiết bị của họ thông qua các máy tính Copilot.

Windows 11 24H2 hứa hẹn mang đến một trải nghiệm mới mẻ cho Windows 11.

Đại diện Microsoft cho biết: “Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi sẽ phát hành Windows 11 24H2. Bản cập nhật này mang đến một sự chuyển đổi toàn bộ hệ điều hành với các thành phần nền tảng mới nhằm cung cấp trải nghiệm AI đột phá và hiệu suất vượt trội”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Windows 11 24H2 tiếp tục chu kỳ cập nhật tính năng hàng năm, với các bản cập nhật mới sẽ được phát hành vào nửa cuối năm. Phiên bản mới này cũng thiết lập lại thời gian hỗ trợ 24 tháng (2 năm) đối với người dùng các phiên bản Home và Pro. Windows 11 Enterprise LTSC 2024 sẽ được hỗ trợ trong 5 năm, trong khi Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 hiện cũng có sẵn sẽ nhận được 10 năm hỗ trợ kể từ hôm nay.

Để nâng cấp lên Windows 11 24H2, các thiết bị phải đảm bảo đang chạy phiên bản 22H2 và 23H2 của Windows 11. Microsoft sẽ bắt đầu dần triển khai bản cập nhật Windows 11 24H2 đến các thiết bị trong những tuần tới, ưu tiên cho những khách hàng đã “cố gắng muốn tải về” bằng cách vào Settings > Windows Update và bật tùy chọn Get the latest updates as soon as they're available.

Việc triển khai cập nhật sẽ được diễn ra dần dần.

Tuy nhiên, Microsoft cũng cảnh báo rằng nếu phát hiện thiết bị không đủ điều kiện để cập nhật lên Windows 11 24H2, thiết bị đó sẽ được chuyển vào “safeguard hold” (chế độ giữ an toàn) cho đến khi vấn đề được khắc phục. Chế độ này thường được kích hoạt do phần mềm hoặc phiên bản trình điều khiển không tương thích. Do đó, việc cập nhật lên các phiên bản trình điều khiển và phần mềm mới nhất có thể giúp giải quyết tình trạng này.

Ngoài ra, phiên bản Windows 11 24H2 cũng có thể được truy cập thông qua Windows Server Update Services, Windows Update for Business và trung tâm quản trị Microsoft 365. Microsoft khuyến nghị các doanh nghiệp nên bắt đầu triển khai có mục tiêu để đảm bảo khả năng tương thích với các ứng dụng, thiết bị và cơ sở hạ tầng của họ.

Được biết, Windows 11 24H2 là bản cập nhật quan trọng với nhiều tính năng mới, bao gồm các khả năng bổ sung hỗ trợ AI, hỗ trợ nền HDR, Energy Saver nâng cao, hỗ trợ máy trợ thính được cải thiện với Bluetooth LE Audio và khả năng tương thích với Wi-Fi 7.

Tác giả: Kiến Tường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn