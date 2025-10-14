Windows 10 khai tử, hàng triệu máy tính cần làm ngay điều này

Sau bản cập nhật bảo mật tháng 10 cho máy tính Windows 10, Microsoft sẽ không còn phát hành thêm bất kỳ bản vá lỗi hay bản cập nhật an ninh nào cho hệ điều hành này nữa. Điều đó đồng nghĩa các thiết bị chưa nâng cấp sẽ dễ trở thành mục tiêu của tin tặc và mã độc tống tiền.

Người dùng Windows 10 sẽ không còn được hỗ trợ miễn phí từ ngày 14/10/2025.

Trong suốt năm qua, Microsoft đã liên tục cảnh báo người dùng về thời điểm “ngắt hỗ trợ”. Microsoft cho biết: “Bản cập nhật bảo mật tháng 10/2025 sẽ là bản cuối cùng. Sau thời điểm này, Windows 10 sẽ không còn được bảo vệ trước các mối đe dọa mới.”

Động thái này được đưa ra giữa lúc FBI cũng cảnh báo người dùng Gmail và Outlook về làn sóng tấn công bằng mã độc đòi tiền chuộc. Dù Windows 11 đã phổ biến, vẫn còn hàng triệu người chưa nâng cấp. Theo tổ chức giám sát tiêu dùng Which? của Anh, quốc gia Châu Âu này vẫn có hơn 2 triệu người đang dùng Windows 10, và 26% trong số đó dự định tiếp tục sử dụng sau khi bị ngừng hỗ trợ.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên nâng cấp lên Windows 11 hoặc đăng ký chương trình Bản cập nhật Bảo mật Mở rộng (ESU). Đây là lần đầu tiên Microsoft cho phép người dùng cá nhân tiếp cận ESU, vốn trước đây chỉ dành cho doanh nghiệp.

Người dùng có thể đăng ký miễn phí ESU nếu sao lưu dữ liệu Windows vào OneDrive, hoặc dùng điểm thưởng Microsoft để đổi. Việc đăng ký được thực hiện trực tiếp trong phần Settings > Update & Security > Windows Update, nếu thiết bị đủ điều kiện.

Biên tập viên Lisa Barber của Which? Tech nhấn mạnh: “Hàng triệu người có thể chưa chuẩn bị cho việc này. Nếu bạn đang dùng máy tính Windows tại nhà, hãy kiểm tra phiên bản và lên kế hoạch ngay, vì nếu không, bạn sẽ là miếng mồi ngon cho tin tặc”.

Tin tốt là người dùng vẫn có lựa chọn miễn phí và dễ dàng: nâng cấp lên Windows 11, gia hạn tạm thời Windows 10, hoặc chuyển sang hệ điều hành miễn phí như Linux.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn