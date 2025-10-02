Microsoft tung Windows 11 25H2 với loạt nâng cấp bảo mật mới

Khả năng bảo mật của Windows 11 25H2 được nâng cao nhờ những cải tiến của Microsoft liên quan đến công nghệ mã hóa với sự hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng phát hiện lỗ hổng bảo mật được cải thiện. Bản cập nhật này chia sẻ cơ sở mã với phiên bản 24H2, cho phép triển khai đồng thời các tính năng mới và loại bỏ những công cụ cũ như PowerShell 2.0 nhằm tạo ra một hệ thống an toàn và hiệu quả hơn.

Microsoft đã bắt đầu triển khai Windows 11 25H2 đến mọi người.

Windows 11 25H2 chính thức được phát hành cho công chúng sau một thời gian thử nghiệm trong chương trình Windows Insider Release Preview. Mặc dù bản cập nhật không quá lớn, nó chứa nhiều cải tiến quan trọng về hiệu suất và bảo mật. Cụ thể, phiên bản mới cải thiện khả năng phát hiện lỗ hổng bảo mật trong quá trình xây dựng và thời gian chạy, đồng thời tích hợp tính năng mã hóa bảo mật hỗ trợ bởi AI.

Người dùng Windows 11 có thể bắt đầu nhận bản cập nhật 25H2 ngay từ bây giờ. Để tải xuống, chỉ cần vào ứng dụng Settings > Windows Update và bật tùy chọn Get the latest updates as soon as they're available. Khi bản cập nhật 25H2 có sẵn tại khu vực của người dùng, máy tính sẽ tự động tải xuống, và người dùng có thể cần kiểm tra lại để bắt đầu quá trình cài đặt.

John Cable, phó chủ tịch quản lý chương trình cung cấp dịch vụ và phân phối Windows, cho biết: “Windows 11 25H2 bao gồm những tiến bộ đáng kể trong phát hiện lỗ hổng bảo mật và mã hóa hỗ trợ AI, giúp giảm thiểu rủi ro và tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu bảo mật”.

Bản cập nhật Windows 11 25H2 không chỉ đơn giản hóa quá trình cập nhật cho người dùng mà còn cho phép Microsoft tiếp tục triển khai các tính năng mới cho cả hai phiên bản 24H2 và 25H2 cùng lúc.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn