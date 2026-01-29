Virus Nipah chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu, nguy cơ di chứng lâu dài

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), virus Nipah là một loại virus lây truyền từ động vật sang người và cũng có thể lây truyền trực tiếp giữa người với người hoặc thông qua thực phẩm bị nhiễm virus. Người bị nhiễm virus Nipah sẽ gặp phải một loạt các bệnh từ nhiễm trùng đến bệnh hô hấp cấp tính, thậm chí viêm não dẫn đến tử vong.

Đối với những người may mắn sống sót sau nhiễm virus Nipah, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Hầu hết những người sống sót sau viêm não cấp tính do virus Nipah gây ra đều hồi phục hoàn toàn, nhưng đã có báo cáo về các di chứng thần kinh lâu dài ở một số trường hợp.

Virus Nipah chưa có vaccine, thuốc điều trị đặc hiệu, nguy cơ di chứng lâu dài. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, khoảng 20% những người sống sót sau viêm não cấp phải chịu các di chứng thần kinh vĩnh viễn sau khi nhiễm loại virus này. Các di chứng nghiêm trọng do virus Nipah gây ra có thể kể đến như mất trí nhớ, suy giảm nhận thức, co giật mãn tính, thay đổi tính cách và các vấn đề về chức năng vận động. Nhiều bệnh nhân không thể trở lại cuộc sống bình thường như trước khi mắc bệnh.

Đáng chú ý, virus Nipah có thể tồn tại trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm sau khi bệnh nhân hồi phục, sau đó tái hoạt động gây viêm não muộn và tử vong. Trong những trường hợp hiếm gặp, viêm não được ghi nhận là tái phát nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm sau khi nhiễm bệnh ban đầu, do tái phát hoặc do virus hoạt động trở lại.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết, thời gian ủ bệnh của người nhiễm virus Nipah thường kéo dài từ 4 đến 21 ngày, một số trường hợp hiếm hoi kéo dài đến 45 ngày. Người bệnh thường xuất hiện các triệu chứng giống cúm đột ngột, đặc trưng bởi sốt, đau đầu, đau cơ, đau họng và mệt mỏi.

Một số trường hợp cũng có các triệu chứng về hô hấp như ho, khó thở, viêm phổi cũng xuất hiện với mức độ nghiêm trọng có thể khác nhau. Người bệnh nặng cũng gặp tình trạng suy hô hấp cấp tính hoặc bệnh nhân có thể cảm thấy chóng mặt, buồn ngủ, thay đổi ý thức và các dấu hiệu thần kinh cho thấy viêm não cấp tính. Viêm não và co giật xảy ra với các trường hợp nặng dẫn đến hôn mê trong vòng 24 đến 48 giờ sau khi xuất hiện các triệu chứng đầu tiên.

Hiện tại, chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu nào được phê duyệt để phòng ngừa virus Nipah. Điều trị hiện tại chỉ giới hạn ở chăm sóc hỗ trợ, bao gồm bù nước và điện giải, hỗ trợ hô hấp bằng thở máy nếu cần, kiểm soát co giật bằng thuốc chống động kinh và xử trí các biến chứng khác khi chúng xuất hiện.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: Báo VOV