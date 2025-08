Kế toán trưởng "phù phép" tiền bồi thường 8 dự án, chiếm đoạt gần 47 tỷ đồng

Trước đó, ngày 22/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Bùi Thị Ngọc Yến (39 tuổi), Kế toán trưởng Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Định Quán về tội Tham ô tài sản. Cơ quan công an xác định, Yến đã lợi dụng vai trò Kế toán trưởng lập hồ sơ khống và sử dụng chữ ký số của Giám đốc kiêm chủ tài khoản Trung tâm để chuyển tiền cho nhiều người không thuộc diện được bồi thường, hỗ trợ thuộc một số dự án trên địa bàn huyện. Bước đầu, công an xác định Yến đã lập khống 13 phiếu ủy nhiệm chi, chiếm đoạt 27 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt, Yến dùng vào việc trả nợ và mua bất động sản. Ngày 1/4/2024 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Nguyễn Đức Khuê, giám đốc và Lê Ngọc Muôn, thủ quỹ Trung tâm này. Bị can Nguyễn Đức Khuê và Lê Ngọc Môn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can.