Kế toán trường cấp 3 khai chiếm đoạt hàng tỉ đồng để... làm từ thiện

Ngày 15-9, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang (55 tuổi, ngụ TP HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

"Qua mặt" nhiều hiệu trưởng

Cáo trạng cho thấy, trong gần 7 năm, Trang đã lợi dụng sự tin tưởng của các hiệu trưởng để chiếm đoạt tổng cộng hơn 18,7 tỉ đồng từ 2 trường cấp 3 gồm: Trường N.T.M.K và Trường T.L.M.

Theo hồ sơ, khi làm kế toán tại Trường N.T.M.K (từ 2016 đến 2022), Trang nhận thấy các hiệu trưởng không thành thạo nghiệp vụ tài chính. Do đó, Trang lập bộ chứng từ gồm 2 ủy nhiệm chi: tờ đầy đủ thông tin trình hiệu trưởng ký, tờ thứ 2 chỉ ghi số tiền và nội dung chung, sau đó tự sửa tên người thụ hưởng thành Phạm Thị Cúc - người quen của Trang. Khi tiền vào tài khoản Cúc, Trang yêu cầu rút tiền mặt và giao lại cho mình. Thủ đoạn tinh vi này giúp Trang chiếm đoạt 5,1 tỉ đồng trong suốt gần 4 năm mà không bị phát hiện, chỉ bị phát giác khi hiệu trưởng rà soát tài chính và tố giác cơ quan công an.

Bị cáo tại tòa

Chuyển sang Trường T.L.M từ tháng 3-2022, Trang tiếp tục hành vi tương tự, thậm chí lợi dụng hiệu trưởng đang ốm nặng để sử dụng chữ ký và con dấu của trường. Trong các giai đoạn từ 2022 đến 2024, Trang thực hiện hàng trăm giao dịch chi khống, chuyển tiền từ tài khoản trường vào tài khoản cá nhân và tài khoản của Cúc, chiếm đoạt tổng cộng hơn 13,6 tỉ đồng.

Cáo trạng còn nêu, đối với việc trình ký bộ chứng từ, ngoài thủ đoạn gian dối nêu trên, thì khi trình ký Trang cố tình đứng bên cạnh nói chuyện, hối thúc để lấy hồ sơ nộp cho ngân hàng.

Chiếm đoạt tiền tiêu xài và... làm từ thiện (?)

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thu Trang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trang khai thêm, để chiếm đoạt tiền của các trường, bị cáo đã nhờ Phạm Thị Cúc mở 3 tài khoản ngân hàng. Khi tiền được chuyển vào các tài khoản này, Trang yêu cầu Cúc rút hết tiền mặt và giao lại tại phòng làm việc của Trang, đồng thời không cho Cúc biết nguồn gốc số tiền.

Trang khai rằng tất cả số tiền chiếm đoạt được, bị cáo sử dụng cho mục đích cá nhân và làm từ thiện, không chia cho chồng, con hay bất kỳ người thân nào trong gia đình.

Sau 1 buổi xét hỏi, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, nhằm làm rõ hành vi và trách nhiệm của Phạm Thị Cúc.

Tác giả: Hà Nguyễn - Trần Thái

Nguồn tin: Báo Người lao động