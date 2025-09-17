Vụ xe tải lao vào chợ: Khởi tố, bắt giam tài xế

Tối 17-9, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Minh Hoàng (SN 1973, ngụ tại TP HCM) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 3 Điều 260 Bộ Luật Hình sự.

Tài xế Trần Minh Hoàng, người điều khiển xe tải lao vào chợ bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ 50 phút cùng ngày, Trần Minh Hoàng điều khiển ô tô tải BKS 37C-587.63 lưu thông trên Quốc lộ 9 theo hướng Đông Hà - Lao Bảo.

Khi đến khu vực ngã ba Tân Long (xã Lao Bảo), xe tải bất ngờ mất phanh, lao vào chợ Tân Long khiến 3 người tử vong tại chỗ và 9 người bị thương.Các nạn nhân tử vong gồm Hồ Văn T. (SN 2000, quốc tịch Lào), Hồ Thị B. (SN 2006, quốc tịch Lào) và Hồ Văn Dơn (SN 2001, ngụ tỉnh Quảng Trị). Đặc biệt, trong số này có một phụ nữ đang mang thai.

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế Trần Minh Hoàng

9 nạn nhân bị thương hiện được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị (3 người) và Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hoá (6 người).

Tác giả: Đ.Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động