Vụ xe tải lao vào chợ khiến 3 người chết: Sớm di dời chợ chuối đến nơi khác

Chiếc xe tải được cho mất phanh lao vào chợ Tân Long - Ảnh: HOÀNG TÁO

Chiều 17-9, ông Trần Bình Thuận - Bí thư Đảng ủy xã Lao Bảo (Quảng Trị) - thông tin ngay sau vụ xe tải mất lái lao vào chợ Tân Long khiến 3 người chết, xã này kiến nghị đầu tư chợ mới để đảm bảo an toàn.

Chợ mới 6 - 8 tỉ đồng

Vị trí chợ mới cách địa điểm cũ khoảng 1,5km, rộng khoảng 3ha, đường và sân bãi rộng đáp ứng xe đầu kéo vào đến chợ. Khái toán chợ khoảng 6 - 8 tỉ đồng.

"Ban đầu xã kiến nghị đầu tư xây bãi bê tông khoảng 2 tỉ đồng, để bà con vào buôn bán chuối", ông Thuận cho hay.

Trước mắt, địa phương sẽ phối hợp với lực lượng tăng cường của Công an tỉnh Quảng Trị vận động bà con không lấn chiếm lòng lề quốc lộ 9 để buôn bán chuối. Việc người dân chiếm dụng lòng quốc lộ 9 đã diễn ra nhiều năm qua và thành thói quen khó bỏ. Mỗi dịp Tết, công an xã luôn cắt cử người để đẩy đuổi người dân buôn bán chuối giữa lòng đường.

Trước đó tháng 12-2023, huyện Hướng Hóa đã phê duyệt đầu tư 11 tỉ đồng xây dựng chợ chuối Tân Long mới, cách vị trí cũ 300m, với hạ tầng giao thông đồng bộ. Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2026.

Ông Phan Phong Phú (giữa) - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - kiểm tra hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: HOÀNG TÁO

Nạn nhân kể giây phút kinh hoàng

Chị Hồ Thị Thiết (24 tuổi, trú thôn 1, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị) - một trong những nạn nhân trong vụ tai nạn tại chợ Tân Long - vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ việc khiến 3 người chết, 7 người bị thương vào sáng nay.

Chị Thiết kể vào khoảng 7h50, khi đang chuẩn bị vào chợ mua đồ ăn sáng, trên đường đi vào cổng chợ thì bất ngờ nghe tiếng "nổ lớn", rồi thấy bóng xe tải vụt ngang qua bên người.

"Lúc đang đi gần đến cổng chợ thì tôi nghe thấy tiếng nổ. Khi nhìn lại thì thấy người và xe chở chuối đã nằm dưới gầm xe tải. Lúc đó tôi sợ quá, ngất ngay giữa đường. Đến lúc tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện" - chị Thiết bàng hoàng kể lại.

Chị Hồ Thị Thiết - nạn nhân vụ tai nạn - vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc - Ảnh: BẢO PHÚ

Còn chị Nguyễn Thị Thúy (52 tuổi) - tiểu thương tại chợ Tân Long - vẫn chưa hết lo sợ. Chị cho biết trong khi đang ngồi ăn sáng trước sạp hàng của mình thì nghe một tiếng "rầm" như sấm sét. Khi quay lưng lại thì thấy cabin xe tải nằm cách gian hàng của gia đình chị khoảng 5 mét.

"Lúc đó tôi run lắm, giờ vẫn còn đang run. Khi nghe tiếng 'rầm', tôi quay lại thì thấy nhiều người nằm dưới gầm xe tải, máu chảy rất nhiều. Tôi chỉ biết hô hoán người dân đến giúp, chứ cũng không biết phải làm gì nữa" - chị Thúy kể.

Theo đó khoảng 7h50 cùng ngày, tại khu vực chợ Tân Long cạnh quốc lộ 9 thuộc thôn Long Hợp, xã Lao Bảo xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Lúc này tài xế Trần Minh Hoàng (52 tuổi, trú thôn Tân Thới 2, xã Hóc Môn, TP.HCM) lái ô tô tải mang biển kiểm soát 37C-587.xx (của Công ty TNHH vận tải hàng hóa Thành Của) chạy theo hướng Khe Sanh - Lao Bảo.

Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ và 9 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng tiến hành xét nghiệm chất ma túy và nồng độ cồn của tài xế Trần Minh Hoàng và người đi cùng xe Võ Nhật Trường, kết quả không phát hiện.

Chợ chuối Tân Long họp giữa ngã ba quốc lộ 9 và đường tỉnh 586 - Ảnh: HOÀNG TÁO

Tác giả: HOÀNG TÁO - BẢO PHÚ