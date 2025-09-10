Chủ tịch Thuận An Nguyễn Duy Hưng bị đề nghị mức án 10-11 năm tù

Sáng 10/9, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã công bố bản luận tội, tiến hành đề nghị mức án với 29 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các tỉnh, thành phố liên quan.

Nguyễn Duy Hưng (áo trắng đeo kính) và các bị cáo đứng nghe đề nghị mức án. (Ảnh: Lê Mạnh)

Theo Viện kiểm sát, hành vi của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 120 tỷ đồng. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, Chủ tịch Thuận An Nguyễn Duy Hưng cùng 28 bị cáo khác đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, với các tài liệu, chứng cứ có trong điều tra vụ án.

"Vì động cơ vụ lợi, các bị cáo đã câu kết với doanh nghiệp, tạo ra nhóm lợi ích và lợi ích nhóm, bị doanh nghiệp thao túng", đại diện Viện kiểm sát nêu.

Về nguyên nhân, điều kiện phạm tội của các bị cáo, Viện kiểm sát chỉ ra đã có những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, đấu thầu. Một số cán bộ, đảng viên trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đấu thầu tại các địa phương đã suy đồi về đạo đức.

Về phần đề nghị mức án, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt Nguyễn Duy Hưng (SN 1974, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) từ 10-11 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Lê Ô Pích (SN 1980, cựu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ) bị đề nghị 3-4 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Phạm Thái Hà (SN 1976, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) bị đề nghị 5–6 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án tại toà. (Ảnh: Lê Mạnh)

Trần Anh Quang (SN 1985, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) 6-7 năm tù; Nguyễn Khắc Mẫn (SN 1983, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) 5-6 năm tù; Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1973, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT Công ty 168 Việt Nam,Tập đoàn Thuận An) 3-4 năm tù cùng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 30 tháng tù treo đến 7 năm tù giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

