Vụ kẹo Kera của Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục: TikToker Sư Tử Ăn Chay bất ngờ xin lỗi

Như Báo Người Lao Động thông tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam 5 bị can liên quan đến Công ty CP Asia Life và Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life, bị khởi tố về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm".

Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục - Chủ tịch HĐQT), Lê Tuấn Linh (Giám đốc), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs - là cổ đông, thành viên HĐQT) và Lê Thành Công (là cổ đông, thành viên HĐQT) cùng thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, đều bị khởi tố cùng tội "Lừa dối khách hàng".

Liên quan đến vụ kẹo Kera của Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục, sau khi những người này bị bắt, cộng đồng mạng đã chia sẻ clip của TikToker Sư Tử Ăn Chay (666.000 người theo dõi) để cảm ơn vì anh đã làm rõ thành phần của sản phẩm này kịp thời để người tiêu dùng không mua phải sản phẩm không đúng như quảng cáo "một viên kẹo có lượng chất xơ tương đương một đĩa rau".

Ngày 7-4, ông Quách Thanh Lâm, chủ tài khoản TikTok Sư Tử Ăn Chay đã chia sẻ video và khẳng định anh không phải người hùng và anh đã nhận thức rằng đã có những sai sót trong vụ kẹo Kera. Đồng thời, anh cũng lên tiếng xin lỗi vì hành động này.

Trong video, anh đã nhắc lại việc nhiều tài khoản mạng xã hội đã cảnh báo về cách làm của anh đã làm sai quy trình khi tự ý mang sản phẩm đi kiểm tra thành phần và sau đó công bố thông tin rộng rãi trên mạng xã hội. Điều đó có thể khiến anh gặp rủi ro pháp lí. Vì vậy, anh không khuyến khích mọi người làm theo.

Anh nhấn mạnh việc kiểm tra thành phần của kẹo Kera chỉ với mục đích để nhãn hàng cung cấp thông tin đến người tiêu dùng để họ hiểu đúng về sản phẩm.

Your browser does not support the video tag.

Ông Quách Thanh Lâm đăng tải video ngày 7-4 Nguồn: Kênh TikTok Sư Tử Ăn Chay

"Mình không phải người hùng, trong việc này mình là người bình thường và có những sai sót. Tôi làm video này để nhận lỗi. Và tôi có trách nhiệm đưa ra thông tin và không khuyến khích mọi người giống như mình để gặp những rắc rối không cần thiết" - tài khoản này nói.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lâm chia sẻ rằng, là người thường review sản phẩm sức khỏe và phân tích bảng thành phần, ông khá thắc mắc về sản phẩm này nên đã đặt mua.

Đọc nhanh thành phần trên bao bì, ông phát hiện sản phẩm có vấn đề nên mới đặt câu hỏi hàm lượng chất xơ thực sự trong sản phẩm có như quảng cáo.

Trong quá trình lên tiếng về sản phẩm kẹo Kera, ông đã bị công kích rất nhiều nhưng vẫn chọn cách im lặng vì mục tiêu duy nhất là để làm rõ, giúp người tiêu dùng hiểu về sản phẩm hơn là những lời quảng cáo.

Từ khi những thông tin ông công bố khiến dư luận dậy sóng, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục đã có những bài xin lỗi, đính chính nhưng câu trả lời về “hàm lượng xơ trong sản phẩm bao nhiêu?” vẫn bị bỏ ngỏ.

Nếu không tìm ra câu trả lời thỏa đáng bằng con số, ông cho rằng sẽ còn nhiều người tiêu dùng bị dẫn dắt bởi quảng cáo. Vì thế, ông quyết làm rõ sản phẩm này đến cùng.

Do đó, ông Quách Thanh Lâm đã mang sản phẩm kẹo rau củ Kera đi kiểm định tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2, thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, trong 100 g sản phẩm chỉ chứa 0,51 g chất xơ, tương đương khoảng 0,016 g chất xơ mỗi viên kẹo. Như vậy, ngay cả khi ăn hết một hộp 30 viên, lượng chất xơ chỉ bằng 1/6 quả chuối. Điều này đã khiến cho dư luận vô cùng bức xúc.

Tối 6-4, trong chương trình "Việt Nam hôm nay" phát sóng trên kênh VTV1, Đại tá Trần Quốc Cường, Trưởng Phòng Điều tra và thẩm định hồ sơ tố tụng, Văn phòng CSĐT điều tra Bộ Công an, đã thông tin về những sai phạm liên quan sản phẩm kẹo Kera. Đối với Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Đại tá Trần Quốc Cường cho biết tài liệu điều tra đến nay xác định được là người có liên quan đến vụ án. Trong thời gian tới, cơ quan điều tra sẽ khẩn trương, tích cực điều tra để làm rõ, xử lý theo quy định. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 15-3 đến ngày 15-5-2025 đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SN 1998, ngụ TP HCM) để phục vụ điều tra.

Tác giả: Lê Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động