Sau vụ Quang Linh Vlogs: Quảng cáo sai có thể bị hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội

Trước đó, ngày 3-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng" xảy ra tại TP.HCM và tỉnh Đắk Lắk. Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), thành viên HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt, và 3 bị can khác. Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục cùng 3 bị can khác bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Sản phẩm thực phẩm bổ sung Kera SuperGreens Gummies (thường được gọi là kẹo Kera) là sản phẩm của Công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt, do Công ty cổ phần Asia Life sản xuất là "hàng giả". Công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt đã bán ra thị trường 135.325 hộp trong thời gian từ ngày 12-12-2024 đến ngày 19-3-2025, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng.