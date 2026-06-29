Vụ "hợp đồng kỳ nghỉ": 545 người bị lừa tiền đặt cọc hơn 187 tỷ đồng

Liên quan vụ án "sở hữu kỳ nghỉ", Công an TP Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án hình sự, 248 bị can liên quan hoạt động mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua xác minh, xác định hiện có 28 công ty có dấu hiệu "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch.

​Bước đầu xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt của 545 người bị hại tham gia nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ số tiền hơn 187 tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ tiền, tài sản của các bị can tổng giá trị khoảng gần 683 tỷ đồng. Đồng thời, tạm dừng giao dịch đối với 2 tài sản đứng tên công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng, gồm Khách sạn tại Quảng Ninh và thửa đất 5,6 ha tại tỉnh Ninh Bình.

Hà Nội khởi tố 25 vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 683 tỷ đồng qua kỳ nghỉ

Cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế hỏi cung các đối tượng.

Trước đó, như Báo CAND đã đưa tin, trước đó từ 12/6 đến 17/6/2026, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra các quyết định khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS năm 2015), trong đó có 2 bị can khởi tố 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” (Điều 324 BLHS năm 2015).

Trong các vụ án, các đối tượng lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích được tặng quà của người dân (chủ yếu là người cao tuổi) để mời chào khách hàng tham dự hội nghị, hội thảo của công ty, nhận voucher du lịch miễn phí với cam kết không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần sử dụng căn cước công dân để xác nhận nhân thân.

Các khách hàng đến trụ sở công ty theo lịch hẹn, được nhân viên chăm sóc khách hàng giới thiệu về sản phẩm “Sở hữu kỳ nghỉ du lịch” với các gói du lịch (có giá khoảng 200 - 900 triệu đồng) tùy theo thời gian của kỳ nghỉ du lịch và thời hạn hợp đồng (từ 5 năm đến 40 năm).

Các nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá lớn đối với các khách hàng đồng ý ký kết hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời, nhân viên tư vấn đã cam kết (bằng miệng) về khả năng sinh lời khi khách hàng chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch cho người khác nếu không còn nhu cầu sử dụng; nhiều khách hàng đã tin lời của nhân viên tư vấn, không đọc kỹ nội dung của hợp đồng, đã vội vàng ký hợp đồng và đặt cọc tiền.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Đối với các khách hàng đã mua hợp đồng kỳ nghỉ du lịch trước đây, nhân viên tư vấn cam kết (bằng miệng) sẽ môi giới chuyển nhượng giúp khách hàng với giá cao gấp nhiều lần so với giá trị của hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, với điều kiện khách hàng phải ký hợp đồng môi giới, cam kết sẽ thực hiện chuyển nhượng thông qua công ty và phải nộp tiền với nhiều lý do (như: đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng hợp đồng, chuyển tiền nâng cấp dịch vụ…).

Các đối tượng cam kết (bằng miệng) với khách hàng là công ty sẽ môi giới chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch của khách sau khoảng hơn một tháng, tuy nhiên thể hiện trong hợp đồng môi giới là 10 năm. Khi khách hàng đến làm việc liên quan đến hợp đồng thì các công ty tìm cách né tránh, trì hoãn trách nhiệm thực hiện hợp đồng môi giới với khách hàng bằng nhiều lý do khác nhau.

Ngoài ra, các đối tượng cầm đầu liên tục thay đổi tên công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc thành lập các công ty mới (do các đối tượng cầm đầu nhờ đối tượng khác đứng tên công ty) để trốn tránh trách nhiệm với khách hàng cũ đến khiếu nại, đòi quyền lợi; đồng thời tiếp tục sử dụng các thủ đoạn để dụ dỗ các khách hàng mới.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các đối tượng cầm đầu dùng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân