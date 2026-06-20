Chân dung 'nữ quái' lừa cụ bà ký 74 hợp đồng kỳ nghỉ mất gần 20 tỷ

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Anh, tư vấn viên Công ty Holidays Việt Nam, bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: VTV.

Tại hội nghị cung cấp thông tin về kết quả điều tra các vụ án liên quan hoạt động mua bán "hợp đồng kỳ nghỉ" sáng 19/6, Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố 201 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó hai người bị điều tra thêm về tội Rửa tiền.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ đã được 27 công ty ký kết với khách hàng, qua đó chiếm đoạt khoảng 2.700 tỷ đồng. Nạn nhân chủ yếu là người cao tuổi.

Những bản hợp đồng với nhiều điều khoản, thời hạn từ 10-20 năm được các đối tượng quảng bá có thể chuyển nhượng, bán lại với mức chênh lệch từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Tin vào những lời hứa này, nhiều người liên tục ký thêm hợp đồng. Có nạn nhân ký tới 9 hợp đồng với tổng giá trị hơn 4,2 tỷ đồng nhưng không thể chuyển nhượng bất kỳ hợp đồng nào.

Bà Vinh bị Kim Anh dụ dỗ, sau 3 năm đã ký 74 hợp đồng kỳ nghỉ với giá trị 20 tỷ đồng. Ảnh: VTV.

Trong số các doanh nghiệp liên quan có Công ty Holidays Việt Nam, nơi nhóm đối tượng vừa bị khởi tố. Theo tài liệu điều tra, nhân viên chăm sóc khách hàng như Nguyễn Thị Kim Anh tìm mọi cách để thúc đẩy khách hàng ký hợp đồng kỳ nghỉ. Không ít người sau đó phải thế chấp sổ đỏ để vay tiền đóng thêm phí. Mức hoa hồng từ 20-40% giá trị mỗi hợp đồng đã trở thành động lực khiến nhiều nhân viên bất chấp hậu quả.

"Mục đích tôi đi làm chỉ là có doanh số và có lương, còn cách thức làm việc với khách hàng, chia sẻ với khách hàng như thế nào thì sẽ phụ thuộc vào bên quản lý. Tôi xin lỗi mọi người vì những việc làm mình gây ra", Kim Anh khai nhận.

Trước đó, trong phóng sự "Bẫy 2" phát sóng trên VTV Đặc biệt, Kim Anh được nhắc đến là người đã dẫn dụ bà Vinh, 70 tuổi, ở Hà Nội, ký tới 74 hợp đồng kỳ nghỉ với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng.

Để có số tiền này, bà Vinh phải vay mượn, sử dụng toàn bộ tiền tiết kiệm và thậm chí thế chấp cả sổ đỏ. Trong căn phòng chất đầy hồ sơ giấy tờ, có thời điểm bà không còn nhớ nổi mình đã ký bao nhiêu hợp đồng. Bà tiếp tục dùng sổ đỏ để đóng các khoản phí được giới thiệu là phục vụ việc chuyển nhượng hợp đồng.

Kim Anh hẹn gặp bà Vinh để tiếp tục lôi kéo chuyển nhượng các hợp đồng kỳ nghỉ. Ảnh: VTV.

Ban đầu chỉ từ một hợp đồng, bà Vinh dần được thuyết phục ký thêm hàng chục hợp đồng mới. Sau hơn 3 năm, không một hợp đồng nào được thanh lý. Thậm chí, bà còn vay lãi và được tiếp tục thuyết phục thế chấp nhà để có tiền đóng các khoản phí liên quan đến việc chuyển nhượng những hợp đồng đang nắm giữ.

Theo con gái bà Vinh, Kim Anh không xuất hiện như một nhân viên bán hàng thông thường. Cô gái trẻ thường xuyên gọi điện hỏi thăm, lắng nghe tâm sự và thể hiện sự quan tâm đặc biệt với mẹ chị. Những cuộc trò chuyện ngày một nhiều hơn, khoảng cách giữa khách hàng và nhân viên bán hàng dần biến mất.

"Mẹ coi Kim Anh như người trong nhà", chị kể.

Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 26/10/2024, gần một năm sau khi chồng qua đời vì ung thư phổi, bà Vinh rơi vào trạng thái trầm cảm, mất ngủ, dễ tủi thân và thường xuyên khóc. Gia đình đưa bà đi khám, gặp các chuyên gia tâm lý. Sức khỏe dần cải thiện nhưng nỗi đau mất chồng vẫn luôn hiện hữu.

Công an Hà Nội làm việc với các đối tượng trong đường dây lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ". Ảnh: Công an cung cấp.

Bà bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, gặp gỡ bạn bè, tham gia các chuyến du lịch. Tuy nhiên, mỗi khi nhắc đến chồng hoặc gặp những người có hoàn cảnh tương tự, bà vẫn không kìm được nước mắt. Chính trong giai đoạn dễ tổn thương nhất ấy, bà gặp Kim Anh.

Nữ tư vấn viên này luôn xuất hiện với sự quan tâm nhẹ nhàng, những cuộc điện thoại thủ thỉ và các buổi gặp gỡ thân tình. Dần dần, bà Vinh coi cô như người thân trong gia đình. Đỉnh điểm là vào ngày giỗ đầu chồng bà Vinh, Kim Anh xuất hiện, thắp hương và dùng bữa cùng gia đình với tư cách "con nuôi" bà Vinh.

"Và chính người mẹ coi như con nuôi đó đã tiếp tục dẫn dắt, hứa hẹn ký tiếp hợp đồng ở các công ty khác nhau. Chuỗi ngày ác mộng của mẹ đã bắt đầu như vậy", người con gái tâm sự.

Tác giả: Châu Sa

Nguồn tin: znews.vn