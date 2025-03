Vụ hơn 100 giáo viên bị tính thuế phụ cấp, kế toán trưởng nhắn tin nhận lỗi

Trước đó, liên quan đến vụ việc này, Công dân và Khuyến học đã thông tin: Một cán bộ thuế ở Nghệ An cho biết, tại công văn số: 1381/TCT-TNCN của Tổng Cục thuế (Bộ Tài chính) ban hành ngày 14 tháng 4 năm 2014, tổng hợp các khoản phụ cấp, trợ cấp do cơ quan Nhà nước ban hành chỉ rõ. Đối với ngành Giáo dục: Tại mục 10.2, điểm c phụ cấp cho giáo viên đối với trường chuyên Phan Bội Châu là 70% với mức lương hiện tại. Còn tại Điểm b, Khoản 2, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC (Bộ Tài chính) ngày 15/8/2013 nêu rõ: Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế. Do đó, có thể cho rằng, nguồn phụ cấp đặc thù ngành nghề giáo viên là khoản thu nhập không phải tính vào thuế thu nhập cá nhân.