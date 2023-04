Vụ hai nhân viên Nhà xe Nam Quỳnh Anh bị đánh nhập viện: Công an huyện Diễn Châu vào cuộc

Cũng theo ông Nho thì ngày 19/4 xảy ra sự việc thì ngày 20/4 vừa qua ông đã có đơn gửi cho rất nhiều cơ quan chức năng ở tỉnh Nghệ An trong đó có gửi cho Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Hiện tại Công an huyện Diễn Châu đã cử cán bộ trực tiếp đến bệnh viện để lấy lời khai của 2 phụ xe bị đánh.

Hiện tại phụ xe Nguyễn Văn Tuấn xin được về nhà để điều trị vết thương. Còn phụ xe Nguyễn Bá Thi thì đã chuyển viện lên tuyến trên là Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. “Nghi anh Thi bị chấn thương sọ não nên gia đình đang cho chụp CT. Nếu không tiến triển sẽ cho anh Thi ra Hà Nội chữa trị”, ông Nho thông tin.

Nghi anh Thi bị chấn thương sọ não nên gia đình đang cho chụp CT.

Về thông tin các đối tượng đánh 2 nhân viên nhà xe, ông Nho cho rằng hiện Công an đang làm nhưng các đối tượng vẫn chưa đến hỏi thăm. Còn chiếc xe mà ông Nho trìn bày trong đơn hiện vẫn lưu thông bình thường.

Trước đó, ngày 19/4, Đời sống và Pháp luật đưa tin: “Nghệ An: Xác minh vụ các nhân viên Nhà xe Nam Quỳnh Anh bị đánh nhập viện ở thị trấn Diễn Châu” phản ánh:

Ông Nho đã có đơn trình báo: Công ty chúng Công ty tôi có chiếc xe ô tô khách giường nằm 22 giường mang BKS 37F00261 có tuyến cố định ở Bến xe Phía Bắc TP Vinh xuất bến lúc 12h00p và Bến xe Nước Ngầm xuất bến lúc 20h45p do Sở Giao thông vận tải Nghệ An chấp thuận ra thông báo đăng ký khái thác tuyến thành công số 221416/TB-SGTVT ngày 22/12/2022.

Vào hồi 14h00 ngày 20/04/2023 xe ô tô khách mang BKS 37F00261 của công ty TNHH Nam Quỳnh Anh đang chạy đúng lộ trình theo tuyến cố định do Sở GT&VT Nghệ An chấp thuận cấp phép do: Ông Nguyễn Thanh Giang – Lái xe; ông Trần Bá Tuấn – Lái xe; ông Nguyễn Bá Thi – Nhân viên phụ xe; ông Nguyễn Văn Tuấn – Nhân viên phụ xe.

Trên đường ra đến địa phận Diễn Châu thì bị 5 đối tượng giả làm khách hàng ra chặn xe mang BKS 37F00261 của Công ty TNHH Nam Quỳnh Anh và dùng hung khí đánh nhân viên trên xe gây hậu quả là 2 nhân viên Nguyễn Bá Thi và Nguyễn Văn Tuấn phải nhập viện khoa cấp cứu Bệnh viện Đa Khoa Huyện Diễn Châu.

Cũng theo ông Nho thì: “5 đối tượng đã đánh nhân viên của Công ty TNHH Nam Quỳnh Anh là nhà xe Đ.H mang BKS 29B 135… không có tuyến cố định, xe dù đã đưa người ra hành hung đánh và tuyên bố cấm không cho xe của công ty tôi chạy”.

Tác giả: Nguyên Nghĩa

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn