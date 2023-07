Vụ "chuyến bay giải cứu": Cựu phó giám đốc Công an Hà Nội nhận 42,8 tỉ đồng để "chạy án"

Theo kế hoạch, ngày mai 11-7, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 54 bị cáo trong vụ án "Chuyến bay giải cứu". Trong số 54 bị cáo trong vụ án có 21 quan chức, cán bộ đã nhận hối lộ gần 165 tỉ đồng để "tạo điều kiện" sai quy định cho các doanh nghiệp thực hiện chuyến bay giải cứu, chuyến bay combo, cách ly tập trung.

Cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: UBND huyện Thường Tín

Cựu thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội, bị xét xử về tội môi giới hối lộ; Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng Phòng Điều tra, Cục An ninh điều tra - Bộ Công an, bị cáo buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, các bị cáo Lê Hồng Sơn, Nguyễn Thị Thanh Hằng, tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Công ty Bluesky, đã đưa hối lộ cho một số cá nhân có thẩm quyền. Khi vụ án được điều tra, Hằng gặp cựu thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, khi đó là Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, để nhờ không bị xử lý hình sự.

Do có quen biết, cựu thiếu tướng Tuấn sau đó kết nối cho Hằng gặp Hoàng Văn Hưng, khi đó là Trưởng phòng 5 Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an, điều tra viên thụ lý chính vụ án chuyến bay giải cứu. Cựu thiếu tướng Tuấn cũng nhờ Hưng giúp Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự.

Theo cáo trạng, tháng 2-2022, bị cáo Tuấn sắp xếp cho Hằng và Hưng gặp nhau 3 lần tại nhà mình ở phố Chùa Láng (quận Đống Đa, TP Hà Nội). Tại đây, Hằng trình bày với bị cáo Hưng có đưa hối lộ khi xin cấp phép chuyến bay và nhờ "giúp đỡ".

Vị Trưởng phòng An ninh đồng ý rồi hướng dẫn Hằng và Sơn phải khai báo theo hướng việc đưa hối lộ, xin cấp phép bay và chủ trương cách ly do Hằng thực hiện còn Sơn làm "bù nhìn"; tức Hằng phải nhận hết trách nhiệm về mình. Bị can Hưng còn hướng dẫn Hằng viết các bản tường trình việc đưa hối lộ nhưng không ghi ngày tháng để mình xem trước, đồng thời nữ bị cáo cũng viết đơn tố cáo việc đưa tiền xin cấp phép chuyến bay, gửi cơ quan điều tra. Trong thời gian này, Hằng đưa cho ông Tuấn 200.000 USD để "ứng trước" cho Hưng.

Giai đoạn tháng 3 đến tháng 7-2022, cựu thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn tiếp tục sắp xếp cho Hằng và Hưng gặp nhau nhiều lần tại nhà mình. Tại đây, bị cáo Hưng tiếp tục hướng dẫn Sơn khai báo theo hướng "không biết gì", mọi việc do Hằng quyết định. Trong thời gian này, Hằng đã 5 lần đưa cho cựu phó giám đốc TP Hà Nội 1.000.000 USD để chuyển cho Hưng.

Tuy nhiên, sau đó, 2 người này vẫn liên tục bị triệu tập, tại cơ quan điều tra, Hằng thừa nhận việc đưa hối lộ, nhận hết trách nhiệm song Sơn lại khai biết việc này, trái hướng dẫn của Hưng. Do vậy, Hưng tiếp tục yêu cầu Sơn khi khai báo phải trình bày "chỉ thấy Hằng đưa túi quà cho cán bộ Văn phòng Chính phủ", không biết trong có gì. Trong thời gian này, Hằng tiếp tục đưa 600.000 USD cho cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội với mục đích chuyển cho Hưng.

Tháng 9-2022, Hưng bị điều chuyển công tác sang Phòng Chính trị Hậu cần nhưng bị cáo này tiếp tục gặp Hằng tại nhà cựu thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn để cung cấp thông tin và yêu cầu đưa tiền. Lần này, 350.000 USD được Hưng nhận trực tiếp với lý do "chi cho viện kiểm sát".

Cuối tháng 11-2022, gặp nhau tại nhà Tuấn, bị cáo Hưng lấy lý do "viện kiểm sát chê ít", yêu cầu Hằng đưa thêm 450.000 USD. Do muốn "cứu Sơn" và tin tưởng Hoàng Văn Hưng nên Hằng đã đưa số tiền này cho cựu trưởng phòng 5 Cơ quan An ninh điều tra. Bên cạnh đó, cựu trưởng phòng 5 Cơ quan An ninh điều ta còn nói việc chuyển công tác với mình chỉ là hành chính, Hưng vẫn trực tiếp chỉ đạo điều tra, báo cáo đề xuất chủ trương xử lý vụ án.

Cuối tháng 12-2022, Sơn bị bắt về tội đưa hối lộ nên Hằng tiếp tục nhờ cựu thiếu tướng Tuấn cho gặp Hưng. Lần này, cựu trưởng phòng điều tra vẫn khẳng định "kiểm soát được tình hình", Sơn bị khởi tố do "chưa kịp xử lý A01 - cục nghiệp vụ Bộ Công an". Bị cáo này sẽ giúp Sơn có tội nhẹ nhất là không tố giác tội phạm hoặc được đình chỉ điều tra.

Tuy nhiên, Hằng và Sơn do vẫn bị khởi tố nên cùng viết đơn tố giác hành vi lừa đảo của Nguyễn Anh Tuấn tới cơ quan điều tra. Theo Hằng khai báo đã 13 lần đưa tiền cho cựu thiếu tướng Tuấn, tổng cộng 2,8 triệu USD với mục đích nhờ đưa cho Hưng.

Cơ quan điều tra xác định Tuấn chỉ nhận 2,65 triệu USD và Hằng, Sơn bị xác định đưa hối lộ số tiền này còn cựu phó giám đốc Công an Hà Nội đã có hành vi "Môi giới hối lộ". Với bị cáo Hoàng Văn Hưng, phía tố tụng cho rằng chỉ có căn cứ xác định Hưng nhận 2 lần từ Tuấn, tổng số 800.000 USD nên phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người lao động