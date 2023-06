Vụ ‘chuyến bay giải cứu’: Bắt phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên

Pháp luật

Mở rộng điều tra giai đoạn 2 vụ án “chuyến bay giải cứu”, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Tùng, phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên.