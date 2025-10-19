Vụ cháy nhà trong đêm: Thêm một người tử vong, nghi do phóng hoả

Trưa 19-10, nguồn tin phóng viên Báo Người Lao Động cho biết thêm một nạn nhân trong vụ việc cháy nhà bất thường trong đêm xảy ra tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai đã tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Bá C. (SN 1992, trú phường An Khê). Trước đó, bà Trần Thị Thảo N. (SN 1994, vợ cũ ông Nguyễn Bá C.) được xác định đã tử vong. Riêng cháu Nguyễn Bá Th. (SN 2020), con của hai người bị thương tích, đang được điều trị tại bệnh viện.

Căn nhà bà Trần Thị Thảo N. cháy bất thường trong đêm, nghi do bị phóng hoả

Được biết, ông Nguyễn Bá C. và bà Trần Thị Thảo N. là vợ chồng nhưng đã ly hôn. Cháu Nguyễn Bá Th. là con chung của hai người. Sau khi ly hôn, bà Trần Thị Thảo N. có mối quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Anh D.

Tối 18-10, ông Nguyễn Bá C. tới thăm con và ngủ lại tại nhà của vợ cũ thì căn nhà bị cháy, nghi do bị phóng hoả.

Như đã thông tin, vào sáng sớm cùng ngày, người dân phát hiện căn nhà, cũng là cơ sở kinh doanh của gia đình bà Trần Thị Thảo N. (SN 1994, tại đường Đỗ Trạc, phường An Khê), bốc cháy dữ dội nên trình báo lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng xác định có một người tử vong là bà Trần Thị Thảo N. (SN 1994), những nạn nhân bị thương là ông Nguyễn Bá C. (SN 1992), Nguyễn Bá Th. (SN 2020) và anh Nguyễn Anh D. (SN 2001).

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động