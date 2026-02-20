Vụ bé gái bị rạch nhiều vết trên người: Giao 'thủ phạm' cho gia đình, nhà trường quản lý, giáo dục

Dấu tích những vết rạch trên người cháu N.

Theo kết quả xác minh của công an, người gây thương tích cho cháu N. là V. (12 tuổi, học cùng lớp, cùng trường và là chị họ của N.). Do cha mẹ đi làm ăn xa, cả hai sống chung tại nhà bà ngoại S. để đi học.

Cơ quan chức năng xác định trong 6 ngày, N. ba lần bị V. dùng dao rọc giấy rạch gây thương tích. Cụ thể ngày 12-1, khi V. đang sử dụng điện thoại trong phòng ngủ thì N. nhiều lần giật điện thoại. Bực tức, V. dùng dao rọc giấy rạch nhiều vết vào hai tay N..

Ngày 14-1, V. tiếp tục dùng dao rọc giấy rạch vào hai tay N.. Đến ngày 18-1, V. lại dùng dao rọc giấy rạch nhiều vết vào hai chân và vùng lưng của N.. Cả ba lần đều xảy ra trong phòng ngủ tại nhà bà S..

Làm việc với công an, V. thừa nhận hành vi gây thương tích cho N.. Kiểm tra phòng ngủ của hai cháu, lực lượng chức năng phát hiện một ga nệm, hai tấm chăn, một áo gối ôm và nhiều mảnh khăn giấy dính vết màu đỏ nghi là máu.

Theo xác định ban đầu, các vết thương của N. đã lành. Gia đình cho biết do hai cháu có quan hệ họ hàng nên không yêu cầu xử lý đối với V..

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, V. mới 11 năm 6 tháng tuổi, chưa đủ tuổi để xử lý theo quy định pháp luật. Công an xã Đá Bạc đã bàn giao V. cho gia đình và Trường tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc quản lý, giáo dục.

Riêng N. được đón về sống cùng ông bà nội tại ấp 6, xã Khánh Bình và chuyển sang học tại Trường tiểu học 6 Khánh Bình Đông.

Trước đó trong quá trình giảng dạy, giáo viên Trường tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc phát hiện N. đến lớp với nhiều vết thương trên người, nên báo chính quyền xã Đá Bạc để làm rõ.

