Điều tra vụ bé trai 10 tuổi bị bố bạo hành

Qua xác minh ban đầu, Công an phường Bình Kiến xác định người có hành vi đánh cháu bé là bố ruột của em. Công an phường đã làm việc với các bên liên quan để thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh, xử lý. “Cuối tuần trước, chúng tôi đã mời bố ruột của cháu bé lên làm việc. Tuy nhiên, do người này bận công việc nên buổi làm việc sẽ được tiến hành vào tuần này để làm rõ toàn bộ sự việc”, lãnh đạo Công an phường Bình Kiến cho hay.

Hình ảnh bé trai bị bố bạo hành lan truyền trên mạng xã hội.

Theo một nguồn tin, cháu bé trước đó đã bỏ học, có biểu hiện không nghe lời người lớn và từng liên quan đến hành vi trộm cắp. Vì cho rằng con không ngoan, người bố đã dùng bạo lực để “dạy dỗ”, dẫn đến việc cháu bé bị bầm tím trên cơ thể.

Hình ảnh bé trai với nhiều vết bầm tím sau khi bị đánh được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc và lên án mạnh mẽ hành vi bạo hành trẻ em. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, xử lý nghiêm theo quy định để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn cho trẻ nhỏ.

Tác giả: Văn Thành

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân